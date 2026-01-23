Las impresionantes cabañas junto a un lago en Guadalajara que parecen sacadas de los Alpes italianos

A solo hora y media en coche de Madrid y en plena Alcarria se esconde un alojamiento que cuesta creer que está en Guadalajara y no en los Alpes italianos. Se trata de Brisas Lagoon Villas, dos gigantescas cabañas nórdicas frente al embalse de Entrepeñas, en la localidad de Pareja.

El complejo cuenta con dos alojamientos: Villa Sabina (estándar) para 2-8 personas y Villa Encina (superior) para 2-6 personas, ambas en primera línea del embalse. Su diseño en madera y piedra, de líneas limpias, recuerda a los chalets contemporáneos del lago di Como o el lago di Garda en Italia.

En el caso de Villa Sabina, cuenta con cuatro habitaciones y dos baños completos, uno de ellos con bañera privada con vistas al pantano.

Interior de una de las villas. brisaslagoonvillas.com

La cocina en isla abierta al salón-comedor crea un espacio acogedor que baja las pulsaciones. Villa Encina mantiene la estética nórdica y un interior aún más cálido y acogedor, aunque con menor capacidad, pensado para grupos más reducidos.

Un enclave en plena naturaleza con el lago a tus pies, rodeado de bosque y un cielo despejado que, al caer la noche, se inunda de estrellas. Condiciones perfectas tanto para las parejas que buscan intimidad como para las familias y grupos que quieren compartir una escapada diferente.

Uno de los pilares de Brisas Lagoon es la sostenibilidad. Las cabañas están construidas bajo criterios Passive House, lo que garantiza un máximo confort interior reduciendo la huella de carbono hasta en un 90 %.

La estructura de las viviendas está perfectamente aislada y sellada, de manera que la temperatura se mantiene estable sin necesidad de un gran consumo energético. El uso de madera y piedra contribuye a que el interior sea cálido en invierno y fresco en verano.

Más allá de las vistas, la experiencia en este alojamiento gira en torno al embalse de Entrepeñas. Los huéspedes tienen la posibilidad de alquilar un barco privado con patrón por 180 euros la hora y a tres kilómetros, el club Orillas Alocén ofrece un abanico de actividades náuticas como wake surf, paddle surf y pesca.

Viaje-en-barco-por-Guadalajara. Licenciadenavegacion.es

Si eres más de secano, alrededor de Lagoon Villas discurren rutas de senderismo que atraviesan este paraje de la Alcarria repleto de encinas y sabinas, dos especies muy propias de esta comarca. Además, existen varios miradores desde donde admirar el entorno.

Los precios están estructurados para grandes grupos y parten de 440 euros por noche, en caso de Villa Sabina, y de unos 316 euros para Villa Encina. Ofrecen extras opcionales como admisión de mascota (10 €/noche) o una plaza extra en un sofá cama (20€/noche).

En su conjunto, Brisas Lagoon Villas, es un refugio que parece sacado de una postal lejana, sin embargo, se levanta en el corazón de la provincia de Guadalajara.