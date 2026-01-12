El Observatorio de Yebes estrena un sistema pionero para observar el Sol de forma segura ante los eclipses

El Observatorio de Yebes ha estrenado nuevo equipamiento educativo de última generación para la observación segura del Sol, diseñado y fabricado por la empresa española Tecnohita Instrumentación, en un contexto marcado por la llegada de los eclipses solares visibles desde España entre 2026 y 2028.

La compañía ha completado la instalación y puesta en funcionamiento del celostato Helianthus y del espectroscopio Solei, dos sistemas concebidos como recursos educativos de alto nivel para actividades de divulgación científica dirigidas a estudiantes, profesorado y público general.

Ambos dispositivos permiten observar el Sol de forma totalmente segura y colectiva, sin riesgos para la vista.

Proyecion sol niños. Fundación Astrohita

El celostato posibilita la proyección en directo de la imagen solar con un diámetro de hasta 1,5 metros, ofreciendo una visibilización espectacular de nuestra estrella en un entorno controlado.

Próximos eclipses

Por su parte, el espectroscopio Solei permite proyectar el espectro visible del campo electromagnético, haciendo posible la observación de las líneas de absorción de la atmósfera solar con gran nitidez y calidad.

La puesta en marcha de este equipamiento cobra especial relevancia ante la expectación que generarán los próximos eclipses solares, considerados un acontecimiento astronómico excepcional.

Contar con instrumentación adecuada será clave para convertir estos fenómenos en una oportunidad educativa y divulgativa de primer orden.

Proyección del Sol en directo. Fundación Astrohita

Desde el área educativa de Tecnohita Instrumentación, su responsable, Leonor Ana Hernández, ha subrayado el potencial didáctico del nuevo sistema. "Este celostato tiene un potencial educativo extraordinario. Permite mostrar el Sol de una forma segura, comprensible y fascinante, algo fundamental para despertar la curiosidad científica. Es una herramienta ideal para trabajar con centros educativos, museos de ciencia y todo tipo de públicos", ha señalado.

Aunque Tecnohita desarrolla habitualmente instrumentación técnica avanzada para observatorios profesionales, el celostato Helianthus ha sido diseñado específicamente con fines divulgativos, demostrando que la tecnología de calidad profesional puede ponerse al servicio de la educación científica.

Celostato Helianthus. Fundación Astrohita

Su incorporación al Observatorio de Yebes refuerza además la colaboración de la empresa con infraestructuras astronómicas singulares de referencia en España.

Desarrollo tecnológico

En este sentido, Faustino Organero, representante de Tecnohita Instrumentación, ha destacado que "es una enorme satisfacción suministrar este celostato al Observatorio de Yebes. Es un orgullo ver cómo un equipamiento diseñado y construido por Tecnohita se integra en un observatorio tan importante y, además, con un claro objetivo educativo y divulgativo".

Tecnohita Instrumentación, con sede en Castilla-La Mancha, está vinculada a la experiencia acumulada durante más de dos décadas por la Fundación AstroHita en divulgación, educación e instrumentación astronómica. Su actividad contribuye al desarrollo tecnológico de la región en un ámbito estratégico como la astrofísica.

Además de observatorios, sus desarrollos están destinados a museos de ciencia, universidades, centros educativos, planetarios y entidades divulgativas, facilitando que la observación solar segura y el conocimiento astronómico lleguen a un público cada vez más amplio.