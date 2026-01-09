Denuncian ataques violentos contra la sede del PSOE de Guadalajara: patadas y golpes contra la puerta de entrada

El PSOE de Guadalajara ha denunciado ante la Policía Nacional un ataque violento contra su sede provincial este jueves 8 de enero. Según el secretario de Organización, Rafael Esteban, dos individuos agredieron las instalaciones del partido durante la tarde, golpeando los cierres metálicos y propinando patadas a las puertas de entrada.

Las imágenes quedaron grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la sede y han sido aportadas a la Policía.

"Sufrimos una serie de ataques por dos energúmenos que se dedicaron a apalear nuestros cierres y puertas de entrada, sin tener en cuenta que todavía teníamos allí a gente de administración trabajando y que el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara estaba en salas interiores", ha lamentado.

"Escalada de odio"

Esteban ha mostrado su preocupación ante "la escalada de odio y acciones violentas provocadas por ese clima de crispación política que muchos de los partidos están ahora mismo intentando sacar hacia sus afueras".

Además de apostar por el diálogo, ha hecho un llamamiento a la conciencia cívica, la colaboración y el respeto a las ideas y a las formas de actuar. Y ha apostado por "una libertad que no puede ser un libertinaje, pero sí que tiene que ayudarnos a llevar el mejor de los caminos posibles para el entendimiento social".

"Seguiremos manteniendo nuestro compromiso con la provincia, tendiendo nuestra mano para seguir colaborando y trayendo bienestar a nuestras ciudades y pueblos", ha sentenciado.