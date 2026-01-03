Reyes Magos, juguetes y luces "despiertan" al Palacio del Infantado con el videomapping 'Guadalajara, Corazón de la Navidad'

La fachada del Palacio del Infantado se ha convertido estos días en un auténtico lienzo vivo gracias al espectacular videomapping 'Guadalajara, Corazón de la Navidad', un show que combina imágenes en 3D, luz y sonido para sumergir al público en una experiencia única y mágica.

Durante el espectáculo, el histórico edificio "despierta" con la llegada de la Navidad y se abre con una gran llave mágica a escenas de ensueño: los Reyes Magos avanzan entre destellos, una lluvia de juguetes invade la fachada, estrellas fugaces iluminan el cielo y se recrean fuegos artificiales virtuales, creando un relato visual que emociona tanto a grandes como a pequeños.

Los pases se celebran en horario de 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 y 20:30 horas, y continuarán durante el sábado 3 y domingo 4 de enero, con cinco sesiones cada día en la misma franja horaria. Se trata de un espectáculo gratuito y de libre acceso.

A pesar de la lluvia y el frío durante la primera noche del viernes, el público ha respondido con entusiasmo, demostrando que la ilusión navideña no se detiene ante las inclemencias del tiempo.

Entre los asistentes se encontraba la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada por los concejales Alfonso Esteban, Santiago López y David García, quienes quisieron compartir con la ciudadanía esta experiencia que refuerza la apuesta del Ayuntamiento por una Navidad llena de luz, cultura y emoción.

Ana Guarinos, acompañada por los concejales Alfonso Esteban, Santiago López y David García. Ayuntamiento de Guadalajara

El videomapping 'Guadalajara, Corazón de la Navidad' convierte así uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad en el escenario de un relato visual que mezcla tradición, fantasía y la magia propia de las fiestas, ofreciendo a vecinos y visitantes un espectáculo inolvidable que celebra el espíritu navideño en pleno corazón de Guadalajara.