Guarinos apunta al "clima de respeto" como razón del bum demográfico de Guadalajara, una ciudad "segura y acogedora"

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha dirigido a sus vecinos en el tradicional mensaje institucional con motivo del cierre del año, un discurso en el que ha destacado la importancia de "la convivencia, el respeto y el trabajo responsable" para seguir construyendo el futuro de la ciudad.

"Cuando apuramos los últimos momentos de 2025, quiero compartir con vosotros una idea: el futuro nos espera y se construye con decisiones responsables, con servicios públicos que funcionan y con una convivencia basada en el respeto", ha afirmado Guarinos. Además, ha subrayado que "Guadalajara es una ciudad tranquila, segura, cercana y acogedora" y ha confirmado que "ese clima de respeto es uno de nuestros mayores valores: cuidarlo es responsabilidad de todos".

La alcaldesa ha agradecido la confianza de quienes han elegido Guadalajara para vivir: "Somos ya más de 93 mil vecinos y cada día alguien nuevo elige Guadalajara para empezar su futuro. Porque Guadalajara es la mejor ciudad del mundo para vivir y por eso quiero dar las gracias a quienes habéis llegado este año y a quienes lleváis aquí toda una vida". También ha agradecido "a quienes nos precedieron, porque gracias a su esfuerzo hoy tenemos una ciudad con sólidas raíces".

A lo largo de su intervención, Guarinos ha ensalzado la labor realizada durante el año. "Con los pies en el suelo, trabajamos con todo el empeño y todo el rigor para que Guadalajara funcione cada día mejor", ha dicho. En la misma línea, ha reivindicado el esfuerzo municipal por mejorar "los servicios públicos esenciales para que el día a día sea más fácil y sea mejor".

Para el Gobierno municipal que dirige Guarinos, "las personas sois el centro de nuestras actuaciones y garantizar vuestro bienestar es nuestra motivación y nuestra principal preocupación", ha añadido la regidora.

También ha avanzado algunos proyectos para el inminente 2026. "Contaremos con un transporte urbano renovado, más eficiente y mucho más sostenible. Seguiremos ampliando la vivienda asequible y accesible y crearemos nuevos espacios verdes y nuevas zonas de ocio y deportivas. Impulsaremos nuevas actividades pensadas para el disfrute y la convivencia y defenderemos nuestras tradiciones y nuestra identidad con mucho orgullo".

En estas fechas, Guarinos ha tenido un recuerdo especial para quienes atraviesan momentos difíciles. "Quiero acordarme especialmente de las personas y familias más vulnerables, de quienes han perdido un ser querido, de quienes tienen problemas de salud, de quienes están pasando por momentos difíciles, por cualquier circunstancia, la que sea, y les pido que nunca, nunca, pierdan la esperanza".

Por último, la alcaldesa ha deseado lo mejor para el nuevo año. "En estas fechas tan señaladas, os deseo un 2026 con salud, con trabajo y con oportunidades para que todos vuestros sueños se puedan cumplir. Gracias por creer en Guadalajara, gracias por quererla, cuidarla y construirla juntos cada día".