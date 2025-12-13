Los últimos caballos salvajes del planeta, guardianes contra incendios en una joya natural de Castilla-La Mancha

Imagen de los caballos liberados en Guadalajara.

La finca 'La Campana', situada en pleno

‘La Campana’, situada en el término municipal de Checa, es uno de los enclaves de mayor riqueza ambiental del Alto Tajo y fue adquirida hace un año por el Gobierno regional con el objetivo de "convertirla en un espacio de referencia para la investigación, la mejora de hábitats y el desarrollo de proyectos de conservación", como recuerda la Junta en nota de prensa.

En sus cerca de 1.000 hectáreas de pinares de montaña, tilos, acebos, fresnos y tejos, estos nuevos inquilinos compartirán hogar con fauna emblemática como águilas reales, buitres leonados, alimoches, además de ungulados como ciervos, corzos o cabras montesas.

Según explica el Gobierno autonómico, los seis caballos liberados son cuatro hembras, un macho joven y un macho adulto, han llegado gracias a un convenio suscrito con la Fundación Española de Renaturalización–Rewilding Spain, entidad que lidera la iniciativa en el Sistema Ibérico Sur y que se encargará del seguimiento científico y del estudio del impacto ecológico de los animales.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, ha destacado que “esta acción demuestra que la conservación de la biodiversidad no es solo una obligación institucional, sino una oportunidad para revitalizar nuestros territorios".

"La presencia del caballo de Przewalski en 'La Campana' nos permite recuperar funciones ecológicas esenciales y reforzar nuestro compromiso con las especies amenazadas”, ha señalado.

García también ha subrayado también el valor estratégico de este espacio natural “donde investigar, aprender y demostrar que cuidar la naturaleza genera oportunidades y futuro para nuestros pueblos”.

En este sentido, ha asegurado que “'La Campana' simboliza la visión de este Gobierno: unir ciencia, conservación y desarrollo rural sostenible”.

Mejora de hábitats

Por su parte, el director de la iniciativa de renaturalización de Rewilding Spain en el Sistema Ibérico Sur, Pablo Schapira, ha destacado la importancia de esta colaboración con el Parque Natural del Alto Tajo, porque “permite apoyar los objetivos del parque natural y contribuir a la mejora de hábitats en un espacio protegido de tanta importancia”.

Además de gestionar la llegada de los caballos de Przewalski y encargarse a partir de ahora de su monitorización y el estudio de su impacto en este espacio, Rewilding Spain ha colaborado con el parque en el acondicionamiento de algunas infraestructuras existentes en la finca.

Junto con su función ecológica, la presencia de esta especie única se convertirá en un incentivo para el ecoturismo, con el apoyo de empresas y emprendedores de la zona, siguiendo el modelo que ya está dando resultados positivos en otras áreas del Alto Tajo.

Rewilding Spain colaborará en la formación y acompañamiento técnico de proyectos locales vinculados al turismo de naturaleza con el objetivo de que el Parque Natural del Alto Tajo siga consolidándose como un elemento de referencia para el desarrollo socioeconómico de este territorio.

Actualmente existen otros 33 ejemplares de caballo de Przewalski en la comarca, ubicados en los montes de Villanueva de Alcorón, aunque en un territorio no conectado con la ‘La Campana’.