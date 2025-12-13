El PSOE de Guadalajara atribuye las palabras de Simón sobre anomalías en las primarias a "una valoración personal"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha atribuido a una "valoración estrictamente personal" las declaraciones de la consejera de Igualdad, Sara Simón, señalando posibles irregularidades en la provincia durante el proceso de primarias que auparon a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en el año 2017.

El secretario de Organización de los socialistas en Guadalajara y alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha apuntado en declaraciones a la agencia Efe que la Ejecutiva Provincial "no ha fijado la posición oficial del partido en la provincia" en torno a esta cuestión.

"Aquellos episodios pertenecen a un contexto ya superado", ha asegurado Esteban sobre las palabras de la consejera de Page denunciando que en aquel proceso, "en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40".

Esteban ha afirmado que "no es el momento de reabrir debates que no aportan soluciones al escenario actual" y ha abogado por centrar la atención de manera "exclusiva" en la "condena de los casos de acoso, corrupción y abuso de poder conocidos recientemente" en torno a destacados miembros del partido hasta hace muy poco como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Paco Salazar o Leire Díez.



Unos hechos que ha valorado como de "extrema gravedad" y que "afectan directamente a los valores y principios del PSOE".

De hecho, ha reconocido que han sido el motivo por el que la Ejecutiva provincial se ha reunido de urgencia este viernes para aprobar una resolución en la que sitúa "la lucha contra el acoso y el compromiso feminista en el centro de su acción orgánica e institucional" y pide "la protección de las víctimas" además de exigir "responsabilidades políticas inmediatas ante cualquier caso de acoso o abuso de poder".

Denuncia de Simón

Un encuentro en el que no ha tomado parte Sara Simón pese a ser miembro de este órgano. Todo ello, después de que por la mañana, en un acto programado en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo deslizase esas posibles irregularidades y apuntase directamente a Sánchez.

"Me cuesta muchísimo pensar que nuestro secretario general era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas: entiendo que no se le puede responsabilizar, pero me cuesta mucho pensar que, desde luego, era ajeno", ha aseverado Simón. "Sé lo que pasó en mi provincia en aquel momento, se escucharon muchas cosas".

Además de apuntar a Sánchez, la consejera también se ha referido a su círculo más próximo, "a las personas que le estaban acompañando día a día y recorriendo España para hacer su campaña de primarias", una alusión al conocido como el 'clan del Peugeot'.

"No ha sido una persona: ya tenemos a dos secretarios de organización —uno ha pasado por la cárcel [Santos Cerdán], el otro está ahora mismo [José Luis Ábalos]— y un asesor [Koldo García] que sabemos que estuvo ayudando a nuestro secretario general a ganar las primarias", ha detallado.

En aquellas primarias, Sánchez fue respaldado por el 50,2 % de los afiliados socialistas de Guadalajara frente al 41,5 % que optó por Susana Díaz.