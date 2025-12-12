El PP afea que Simón denuncie ahora irregularidades en el PSOE: "Cuesta entender que no lo haya hecho antes"

La portavoz del PP de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha afeado que la consejera de Igualdad, Sara Simón, se haya esperado a este viernes para denunciar posibles irregularidades en la provincia durante la celebración de las primarias del PSOE en 2017.

"Cuesta entender que, ante dudas o sospechas de esta gravedad, no acudiera a los cauces correspondientes cuando tuvo conocimiento de ellas", ha asegurado Asenjo en relación a las declaraciones de Simón en las que señalaba que "en agrupaciones en las que había cinco personas militando de repente había 40".

"La responsabilidad política no puede ejercerse a conveniencia ni en función del contexto", ha afirmado la 'popular' en una nota de prensa, quien ha reconocido no entender que "si existían sospechas desde hace tiempo sobre posibles irregularidades en procesos internos del PSOE, no se haya actuado antes ni se haya denunciado en su momento".

Citando también la cascada de denuncias por acoso sexual por parte de varios integrantes del PSOE, ha asegurado que "no se puede dar lecciones de feminismo ni de transparencia mientras se guarda silencio, recordando que la credibilidad de cualquier discurso depende de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace".

En el mismo sentido, ha advertido de que en la provincia de Guadalajara ya se han vivido en el pasado situaciones graves -que no ha detallado- que fueron conocidas en determinados ámbitos y que no se afrontaron con la diligencia necesaria, insistiendo en que "mirar hacia otro lado nunca protege a las víctimas y sí deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Por todo ello, ha reclamado explicaciones "claras y responsabilidad política, defendiendo que la lucha contra el acoso y la defensa de la igualdad deben traducirse en hechos concretos, sin silencios ni dobles varas de medir".

Agudo y la "descomposición" del PSOE

Por su parte, la secretaria general del partido en la región, Carolina Agudo, ha denunciado “la grave situación de corrupción que atraviesa el PSOE”, un partido al que ha situado en "un proceso de descomposición sin precedentes en la historia democrática”.

La número dos del PP, también ha lamentado que “las mismas dirigentes socialistas que se autoproclaman feministas no hayan denunciado los casos de acoso sexual que, según diversas informaciones, habrían sido silenciados dentro de su propio partido”.

En este sentido, ha recordado la reciente publicación en redes sociales de la actual delegada de la Junta en Ciudad Real y vicesecretaria del PSOE en la provincia, Blanca Fernández, como un partido "herido", "infectado" y en riesgo de muerte si no se actúa "caiga quien caiga".

"Fue ella quien, siendo consejera de Igualdad, guardó en un cajón un informe que alertaba de las graves consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’”, ha asegurado Agudo, que además ha lamentado que ahora "pretendan dar lecciones quienes callaron mientras compañeros suyos consumían prostitución con dinero público o se ocultaban denuncias de acoso sexual”.

De esta manera, ha extendido su reproche a Emiliano García-Page por su “silencio calculado” y que lleve "desaparecido desde el pasado 3 de diciembre" limitándose a "lanzar titulares desde donde esté" pero "sin actuar". "Si realmente quisiera frenar esta deriva, ya habría roto con Pedro Sánchez”, le ha reprochado.

El PSOE rechaza las "lecciones" del PP

Unas críticas que han sido reprimidas por parte del secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, SergioGarcía-Navas, quien ha rechazado las “lecciones” del PP a Page y ha asegurado que ya le gustaría a Paco Núñez y a los suyos tener “el 10 % tan solo del coraje que tiene Page”.

“No entendemos esta postura, insisto, que se atreva a dar el señor Paco Núñez lecciones a Emiliano García-Page. El señor Núñez, que conocía y calló ante los recortes de Cospedal, que ha callado ante los casos de corrupción y espionaje de la Kitchen y de la Gürtel, ante todo lo que rodea al hermano y al novio de Ayuso, ante el cese de Casado también callaron”, ha asegurado, ha aseverado.

García-Navas, que se ha pronunciado así en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, también se ha desenvuelto de manera contundente contra los casos de corrupción y machismo en torno a su partido y que “nos han metido en una espiral insoportable”.

“Estamos de acuerdo con las feministas del PSOE, es algo que nos interpela a todos y hoy vamos a exigir una salida contundente”, ha señalado, en referencia a la reunión que Igualdad ha convocado esta tarde, pues ha considerado que “es la responsabilidad de la Ejecutiva Federal, proponer salidas contundentes y creíbles para salir de esta espiral”.