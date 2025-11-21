Guadalajara avanza hacia un urbanismo "moderno y sostenible" con las ocho torres del proyecto Torres Hercesa

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha participado en la presentación del proyecto de regeneración urbana 'Torres Hercesa', una actuación emblemática que transformará por completo el entorno de la calle Zaragoza, donde se ubican los antiguos terrenos de Avicu.

El plan contempla la construcción de alrededor de 450 viviendas, de las cuales 100 serán protegidas, sobre una superficie de más de 80.000 metros cuadrados, apostando por un urbanismo en altura con ocho torres residenciales orientadas a optimizar el espacio y reducir el impacto ambiental.

Guarinos ha subrayado durante su intervención la importancia de la colaboración entre administraciones y empresas para avanzar en materia de vivienda.

Presentación Torres Hercesa. Hercesa

"Sería muy temerario pensar que un ayuntamiento es el que hace ciudades o diseña ciudades. Nosotros podemos planificarlas, pero las ciudades las hacen las personas… y las hacemos gracias a proyectos como este, de una empresa pionera como Hercesa", ha afirmado.

Un nuevo barrio verde, inclusivo y sostenible

La alcaldesa ha destacado además el trabajo técnico y administrativo necesario para impulsar actuaciones de esta magnitud. "Para eso está el Ayuntamiento de Guadalajara, para ganar agilidad y para que estos proyectos vean la luz más pronto que tarde", ha señalado.

El CEO de Hercesa, Juan José Cercadillo, ha explicado que este proyecto supone cerrar un ciclo urbanístico de medio siglo de la empresa en Guadalajara, recuperando un espacio industrial para convertirlo en un barrio moderno y sostenible.

Edificio que se desea construir en Guadalajara. Hercesa

El diseño incluye un gran anillo verde que integrará el Parque de las Cuatro Estaciones y conectará la avenida de Atance con la calle Zaragoza, generando paseos, zonas estanciales y áreas ajardinadas con más de 350 árboles.

Asimismo, se ha proyectado un parque inclusivo, desarrollado en colaboración con la Fundación Nipace y construido íntegramente con materiales reciclados, que aspira a convertirse en un referente de accesibilidad y sostenibilidad en la ciudad.

'Cápsula del Legado de Guadalajara'

Durante el acto, la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro, propuso que el viario principal del nuevo desarrollo lleve el nombre de Javier Solano, arquitecto de referencia en Guadalajara, miembro fundador de Hercesa y autor del proyecto, como reconocimiento a su trayectoria y contribución al urbanismo local.

La presentación ha contado con la asistencia del segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, así como de los tenientes de alcalde Javier Toquero y Santiago López Pomeda, junto a otros miembros de la corporación municipal y representantes de distintos sectores sociales de Guadalajara.

Presentación proyecto Torres Hercesa en Guadalajara. Hercesa

El acto ha incluido también un momento simbólico con la introducción de diversos elementos en la 'Cápsula del Legado de Guadalajara': el plano de la ciudad, el convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento que sustenta el proyecto, las llaves de una vivienda y varias publicaciones sobre la historia arquitectónica local escritas por el propio Javier Solano.