Junta y Diputación de Guadalajara renuevan su acuerdo para mejorar consultorios rurales de la provincia

Renovación del acuerdo para mejorar consultorios rurales de la provincia de Guadalajara. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara han renovado su colaboración para garantizar instalaciones y atención sanitaria de calidad en los municipios rurales de la provincia.

El presidente regional, Emiliano García-Page, y el presidente de la Diputación, José Luis Vega, firmaron en Tórtola de Henares el protocolo que da inicio a la segunda fase del convenio destinado a la mejora y mantenimiento de consultorios locales.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha subrayado que esta colaboración institucional busca asegurar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios y garantizar que la atención se preste en instalaciones adecuadas, independientemente del tamaño de los municipios.

Emiliano García-Page durante su intervención. JCCM

"El objetivo es que la atención primaria funcione en cualquier punto de la región, incluso en las localidades más pequeñas, donde los ayuntamientos no siempre disponen de recursos suficientes para mantener los consultorios", ha afirmado.

Nuevo convenio

El nuevo convenio, con una dotación de 700.000 euros para los próximos dos años, permitirá llevar a cabo mejoras en centros de Atención Primaria de 39 municipios, entre ellos Ablanque, Anguita, Atienza, Chiloeches, Tórtola de Henares, Viana de Jadraque y La Yunta, entre otros.

Las intervenciones incluyen trabajos de accesibilidad, climatización, pintura, reparación de fachadas y redistribución de espacios para optimizar los servicios sanitarios.

Renovación de consultorios

Esta segunda fase da continuidad al primer convenio, ejecutado entre 2022 y 2024, que permitió renovar 36 consultorios con una inversión total de 609.034 euros, de los cuales la Diputación aportó el 66,7% y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) el 33,3% restante.

Entre los municipios beneficiados en la primera fase se encuentran Alcoroches, Alustante, Cobeta, Brihuega, Tamajón, Mondéjar y Pastrana.

El consejero Fernández Sanz ha destacado también que la región potencia la Atención Primaria en el medio rural, asegurando que todos los Puntos de Atención Continuada cuenten con personal de Medicina y Enfermería, "algo que otras comunidades no pueden garantizar".