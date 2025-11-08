El camping de lujo de Guadalajara que son vagones de tren y es de los mejores de España: noches desde 121 €

La Sierra Norte de Guadalajara esconde un 'glamping' o camping de lujo que se encuentra entre los diez mejores de España, según la conocida web de regalos de experiencias originales Aladina. Se trata de 'El Vagón de Baides', unos alojamientos rurales rehabilitados en auténticos vagones de tren en la localidad ferroviaria de Baides (Guadalajara).

Este proyecto turístico a orillas del río Henares inició su andadura en 2015 con la idea de combinar la comodidad de un hotel de lujo con la conexión directa con la naturaleza. "Nuestro alojamiento busca recuperar el patrimonio ferroviario, la sostenibilidad y el desarrollo rural", destacan en la propia web.

A diferencia de otros campings más convencionales donde dormir en tiendas de campaña y compartir baño es habitual, en 'El Vagón de Baides' se disfruta de espacios privados y cada estancia cuenta con salón, cocina equipada, baño privado, patio exterior y tiene acceso a jardín, piscina y zona de barbacoa.

Vagón J2. Elvagondebaides.es

Sus bonitos vagones han sido pensados para parejas, familias o grupos de amigos con detalles que cuidan la experiencia y garantizan el descanso. A menos de 200 metros del 'glamping', en el pueblo de Baides, el Museo del Ferrocarril invita a sumergirse en la memoria ferroviaria local y descubrir los paisajes que acompañan el paso de los trenes.

El entorno natural que rodea 'El Vagón de Baides' también está a la altura. Por un lado, el Valle y Salinas del Salado, una microrreserva protegida y declarada Lugar de Interés Comunitario atravesada por el río Salado que a su paso va recogiendo las aguas de las propias salinas.

Salinas del Salado. Elvagondebaides.es

Por otro lado, el Parque Natural Barranco del Río Dulce, un refugio para numerosas especies silvestres, sobre todo aves. Su reconocimiento como espacio protegido dentro de la Red Natura 2000 subraya su valor ecológico del entorno.

En un radio cercano también se ubican algunos de los destinos más emblemáticos de la provincia de Guadalajara como son los bonitos pueblos de Sigüenza, Atienza, Jadraque y Brihuega.

En cuanto a precios, el camping ofrece opciones desde 105 euros por noche para dos personas en temporada baja y 125 euros en temporada alta. La tarifa para cuatro huéspedes se sitúa entre 140 y 180 euros. Existe la posibilidad de añadir cama supletoria por 20 euros la noche y aplicar un suplemento por mascota.

Las reservas requieren un mínimo de dos noches, aunque se ofrecen descuentos al contratar semanas completas. Además, su política de cancelaciones flexible otorga una devolución total del importe si se cancela con al menos ocho días de antelación.

Su apuesta por recuperar el patrimonio ferroviario y acercar el entorno natural y cultural de la Sierra Norte de Guadalajara han convertido a 'El Vagón de Baides' en uno de los mejores destinos para una escapada en Castilla-La Mancha y España según los viajeros y los medios especializados.