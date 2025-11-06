La Navidad 2025 llega a Guadalajara cargada de novedades: "Queremos calles llenas de luz, música y alegría"

Guadalajara se prepara para vivir una Navidad "única, emotiva y cercana" con una programación que promete llenar de luz, música y magia todos los rincones de la ciudad. Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, durante la presentación del avance de las actividades navideñas de 2025.

"La Navidad es el momento más emotivo del año, y queremos que Guadalajara sea el corazón que late con ilusión, tradición y cercanía", ha afirmado López Pomeda, quien ha presentado el lema de esta edición: "Guadalajara, corazón de la Navidad".

El eje festivo recorrerá desde la Plaza de España hasta el Parque de Adoratrices, pasando por la Calle Mayor, el Jardinillo, Santo Domingo, la Concordia y San Roque. "Queremos que el casco histórico y las zonas comerciales vibren con fuerza, que nuestras calles se llenen de luz, música y alegría", ha subrayado.

Entre las principales novedades, destaca la ampliación de la pista de hielo del Parque de Adoratrices, que alcanzará los 350 metros cuadrados, y la recuperación del espectáculo de drones, "con más de 200 dispositivos que iluminarán el cielo de Guadalajara en un espectáculo muy bien valorado por los vecinos el año pasado".

El videomapping volverá al Palacio del Infantado, "nuestro monumento insignia", con una proyección renovada acompañada de música y efectos visuales en la explanada de Plaza de España.

Además, el Concurso de Villancicos, que alcanza su 34ª edición, cambiará de escenario: este año se celebrará en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, "un espacio más cálido y cercano a los nuevos desarrollos urbanos", ha explicado el concejal.

Iluminación navideña

La iluminación navideña será uno de los grandes atractivos de esta edición. "Guadalajara se sitúa en el mapa nacional del alumbrado navideño con un contrato moderno, eficiente y 100 % LED", ha afirmado López Pomeda.

El nuevo contrato, con un valor de 425.000 euros, contempla la decoración de 37 calles, 460 farolas, 93 arcos, 35 guirnaldas y más de 30 elementos ornamentales, entre ellos renos, estrellas, belenes gigantes, árboles de más de diez metros y pórticos luminosos. La instalación también llegará a las pedanías de Valdenoches, Taracena y Usanos, "porque la Navidad debe llegar a todos los rincones".

El tradicional mercado navideño permanecerá en el Parque de la Concordia, con puestos de artesanía, atracciones infantiles y zonas de ocio familiar. En la Plaza Mayor se volverá a instalar el Belén monumental de la Asociación de Belenistas, junto a un mapa de belenes repartidos por parroquias y establecimientos.

Cabalgata con novedades

La Cabalgata de Reyes del 5 de enero se prepara "con un formato más participativo y nuevas sorpresas". Según ha adelantado López Pomeda, se estudia un nuevo recorrido y la posible incorporación de animales como camellos o dromedarios, "siempre cumpliendo la Ley de Bienestar Animal". "Estamos trabajando intensamente para que sea aún más mágica", ha indicado.

Durante la presentación también se ha dado a conocer el cartel oficial de la Navidad 2025/2026, obra de Brianda García Gómez, ganadora del Concurso de Carteles en el que han participado 33 escolares. "Es una obra de arte que recoge la esencia de Guadalajara y el espíritu navideño. Mi más sincera enhorabuena a Brianda, alumna a punto de cumplir 13 años del IES José Luis Sampedro, que repite como ganadora por segundo año consecutivo", ha destacado el concejal.

La programación completa se presentará en las próximas semanas, aunque el encendido de las luces y el inicio de las celebraciones volverán a coincidir con el puente de la Inmaculada. "Queremos que los hogares se llenen de Navidad, que los balcones y ventanas se engalanen, que las calles vibren con la ilusión de todos. Porque esta Navidad la construimos entre todos", ha concluido López Pomeda.