Un tren de Cercanías descarrila y obliga a cortar la circulación entre Guadalajara y San Fernando de Henares

El descarrilamiento de un tren de Cercanías en las inmediaciones de la estación de tren de San Fernando de Henares ha provocado el corte de la línea férrea entre este municipio de Guadalajara.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press, que han apuntado que en el incidente han resultado heridas cinco personas de carácter leve.

Los hechos se han producido a las 15.26 horas cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín ha descarrilado en la vía 1 en San Fernando de Henares. El convoy se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja y ha provocado el descarrilamiento del quinto y último vagón del convoy.

Se están produciendo retrasos en las líneas C2, C7 y C8 del núcleo de cercanías de Madrid, debido a la salida del eje de un tren en San Fernando de Henares. — INFOAdif (@InfoAdif) October 27, 2025

Como consecuencia del incidente, a las 15:53 los servicios de emergencia han solicitado el corte urgente de tensión en la estación de San Fernando y la circulación de trenes ha quedado suspendida en este punto. Por ello, los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 están sufriendo demoras y detenciones prolongadas.

Hasta el lugar se han trasladado numerosas dotaciones de los servicios de emergencias, incluyendo agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del SUMMA 112, que han atendido a los cinco afectados.

Ante el corte de la vía entre Guadalajara y San Fernando, Renfe y Adif han puesto en marcha un servicio especial de autobuses lanzadera.

Asimismo, Renfe y Adif han afirmado que trabajan ya para determinar las causas de lo ocurrido y garantizar la seguridad de la vía. Personal de las compañías trabajan en la retirada del tren accidentado de la vía.