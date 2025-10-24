Comienza a funcionar el nuevo servicio de Medicina Nuclear en el Hospital de Guadalajara: hará 5.000 pruebas al año

Un momento de la inauguración en el Hospital de Guadalajara.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este viernes el nuevo servicio de Medicina Nuclear puesto en marcha esta misma semana en el Hospital de Guadalajara.

El regidor autonómico, junto al director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha visitado las instalaciones de un servicio que ofrecerá más de 5.000 pruebas anuales y evitará que los pacientes guadalajareños tengan que desplazarse a otras provincias, según ha informado la Consejería de Sanidad.

Una puesta en marcha que demuestra "el compromiso del Gobierno regional por garantizar una atención más equitativa, cercana y de mayor calidad", según ha reflejado el propio Jara.

El gerente del Sescam también ha explicado que el siguiente hospital que gozará de este servicio será Cuenca, donde se pondrá en marcha la próxima semana. De esta manera, Albacete será la última provincia en incorporar Medicina Nuclear a sus servicios cuando finalice la segunda fase de las obras de ampliación del Hospital General.

“Una vez se consiga ese hito, el Gobierno de Castilla-La Mancha cumplirá su compromiso de dotar a todas las provincias de servicios de Medicina Nuclear”, ha afirmado el gerente del SESCAM, quien ha asegurado que todo esto no hubiera sido posible sin el extraordinario esfuerzo inversor que ha realizado el Gobierno regional en los últimos diez años en el campo de la Medicina Nuclear.

Así, ha cifrado en cerca de 30 millones de euros la inversión que se ha destinado a la adquisición de 5 PET-TC, 1 PET-RM, 6 gammacámaras y todo el equipamiento necesario para que los servicios de Medicina Nuclear cuenten con herramientas de vanguardia para realizar su labor.

Según las previsiones del Hospital de Guadalajara, se estima que anualmente este servicio van a realizar alrededor de 2.600 estudios PET-TC, otros 2.500 SPECT-TC y hasta cuatro procedimientos diarios de terapia metabólica. El año pasado desde este hospital se solicitaron más de 3.000 exploraciones de Medicina Nuclear en los hospitales de Ciudad Real, Toledo y Cuenca; y se realizaron 1.500 PET-TC en el equipo móvil que se desplazaba a Guadalajara.

“La puesta en marcha del Servicio de Medicina Nuclear permitirá realizar toda esta actividad íntegramente en esta Gerencia, mejorando así el acceso, evitando desplazamientos y tiempos de espera y optimizando la continuidad asistencial ya que favorecerá una asistencia más integrada y coordinada”, ha afirmado Jara.

Asimismo, ha destacado que la incorporación de esta prestación a la cartera de servicios del Hospital Universitario de Guadalajara “va a ser un acicate para atraer talento, liderar proyectos innovadores y consolidar a Guadalajara como centro de referencia regional en imagen molecular”.

Convenio con Madrid

Previamente, el presidente regional, Emiliano García-Page ha tomado parte de la inauguración de las XVIII Jornadas de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM).

En este contexto, ha informado que a finales de este año, el Gobierno regional renovará el convenio con la Comunidad de Madrid para el transporte de viajeros.

Un acuerdo que, como ha recordado, a unos 80.000 usuarios del transporte público con la comunidad madrileña y para el que el Gobierno regional ha destinado más de 68 millones de euros desde 2015.