El Ayuntamiento de Guadalajara habilita un aparcamiento con 64 plazas en el polígono del Henares

El Ayuntamiento de Guadalajara ha habilitado 64 nuevas plazas de aparcamiento construidas en la calle Guadalajara-Jalisco, en el polígono industrial del Henares, en el marco de la mejora de infraestructuras en los polígonos de la ciudad ante el crecimiento empresarial y laboral.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha visitado este miércoles la nueva zona de aparcamiento y ha destacado que cada día más empresas se instalan o amplían su actividad en la ciudad, lo que implica más trabajadores y más necesidades de accesibilidad, según ha informado el Consistorio guadalajareño en nota de prensa.

En este sentido, Guarinos ha subrayado que este nuevo aparcamiento "da respuesta a un problema real de estacionamiento que afectaba a esta zona" y ha detallado que la intervención ha permitido habilitar 64 nuevas plazas de aparcamiento en una parcela de 1.200 metros cuadrados, que ocupan el 20 por ciento de la superficie total, que es el máximo que permite las limitaciones urbanísticas de esa parcela.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Construcciones Crespomsa, con un presupuesto de 43.130 euros, y se han completado en el plazo previsto de dos meses, desde el pasado 18 de agosto, por lo que el aparcamiento entra en uso desde este miércoles.

Plan Asfalto

Por su parte, el concejal de Infraestructuras y Obras, Santiago López Pomeda, ha recordado que esta actuación forma parte del Plan Asfalto, recuperado por el actual equipo de Gobierno tras su desaparición en el mandato anterior.

Ha añadido que se están realizando estudios de movilidad para seguir mejorando las condiciones de los polígonos industriales, en línea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) impulsado por el Ayuntamiento y con el nuevo contrato de autobuses.