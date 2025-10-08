El exclusivo hotel balneario de 5 estrellas a menos de una hora de Madrid que parece sacado de Los Bridgerton

En el bonito pueblo de la lavanda, Brihuega (Guadalajara), se esconde un espectacular hotel balneario de cinco estrellas que te hará sentir como la mismísima Lady Whistledown de la exitosa serie Los Bridgerton. Se trata de Castilla Termal Brihuega construido bajo los muros de la antigua Real Fábrica de Paños del siglo XVIII.

Fundada en 1750 por orden del rey Fernando VI, la Real Fábrica de Paños tuvo un importante papel en la prosperidad económica de la zona. Tras someterse a un profundo proceso de restauración, su icónico edificio de forma circular se ha convertido en un alojamiento de lujo con 78 habitaciones.

Sus jardines guardan cierta similitud con los de la ciudad parisina de Versalles, así como las diferentes estancias, son una mezcla entre el confort moderno y el encanto histórico.

Jardines de Castilla Termal Brihuega. Castillatermal.com

Una de las joyas de Castilla Termal Brihuega es su 'área wellness' de casi 2.000 metros cuadrados donde encontrarás un gran despliegue de instalaciones y servicios para relajarte. Piscina termal, circuito de chorros, jacuzzis y hasta camas de burbujas. El acceso a esta 'área wellness' tiene un coste de 45 euros.

Si deseas una desconexión total, el spa cuenta con 11 cabinas donde se realizan masajes y rituales exclusivos como el "Ritual Campos de Lavanda": una experiencia de dos horas y media que honra el tesoro local y que tiene un precio de 220 euros.

Spa de Castilla Termal Brihuega. Castillatermal.com

Para los amantes de la buena gastronomía, su restaurante 'La Redondo' bajo una impresionante cúpula sirve una cocina basada en productos de la tierra con un toque de vanguardia.

Este hotel ofrece paquetes como la 'Escapada Termal' que incluye alojamiento, desayuno y acceso a la piscina. La estancia en una de sus modernas habitaciones dobles parte de un precio de unos 255 € la noche con vistas a los jardines o al casco histórico de Brihuega.

Una de las habitaciones del hotel. Castillatermal.com

Brihuega: El Jardín de la Alcarria

Fuera de los muros de Castilla Termal podrás conocer la villa medieval de Brihuega, declarada Conjunto Histórico-Artístico. En su laberinto de calles empedradas se asientan varias iglesias románicas y una colección de casonas nobles.

Brihuega fue escenario de batallas medievales de renombre, como la que en 1710 consolidó la dinastía Borbón en el trono de España. Hoy, se ha convertido en un reclamo turístico sobre todo por sus bellos campos de lavanda que tiñen de violeta su término municipal cada año.

Imagen de uno de los campos de lavanda en Brihuega. Cedida

Por todo ello, Castilla Termal es mucho más que un hotel de lujo. Es una escapada perfecta para descubrir la historia de la antigua Real Fábrica de Paños del siglo XVIII sin renunciar al confort del presente.