La Junta espera dar por controlado el incendio de Guadalajara este miércoles aunque pide "prudencia"

El Gobierno de Castilla-La Mancha cree que este miércoles por la tarde puede darse por controlado el incendio del Pico del Lobo de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) originado el pasado 21 de septiembre, que ha quemado 3.000 hectáreas de terreno.

Así lo ha expresado la consejera portavoz, Esther Padilla, que ha pedido ser "extremadamente prudentes" mientras continúan los trabajos contra el fuego. Además, ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha retirado y el incendio ya ha bajado a Nivel 0 de emergencia.

Padilla ha detallado que seis medios terrestres y 23 efectivos han seguido trabajando durante la pasada noche para consolidar el perímetro y detectar los puntos calientes, una labor a la que esta mañana se han sumado los vuelos de reconocimiento para que "no haya reproducciones dentro del perímetro".

Al respecto, ha agradecido la labor del servicio de extinción de incendios regional, el Infocam y los efectivos de otras comunidades autónomas y del Estado, como la propia UME o las brigadas de refuerzo contra incendios forestales (Brif).

Según el Infocam, en la tarde de este miércoles trabajan en la zona 10 medios, dos de ellos aéreos, y 38 personas. Desde su detección han participado 188 medios, 57 aéreos, y 914 personas.

Prórroga del seguro del personal del Infocam

Por último, Padilla ha comunicado la aprobación en Consejo de Gobierno de una prórroga de 12 meses en el seguro para el personal de Infocam y de la empresa pública Geacam. Asimismo, ha detallado que cuenta con un presupuesto de 501.431 euros.

"El seguro tiene una cobertura mundial, para dar cobertura a los trabajadores cuando se desplazan fuera de la región o incluso del país. Y abarca también a los trabajadores interinos o de las subcontratas", ha asegurado.