Detienen a una mujer en Guadalajara comprando cocaína tras sustraer a su propio hijo en Cataluña

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer y a un varón como presuntos autores de los delitos de sustracción de menores y desobediencia, respectivamente, tras ser sorprendidos tratando de adquirir drogas en un parque de la ciudad mientras estaban acompañados por un bebé.

Los hechos ocurrieron en el parque de La Concordia, donde varios ciudadanos alertaron al 091 de la presencia de una pareja que preguntaba por un lugar donde comprar cocaína.

La mujer se encontraba junto a su hijo, un bebé de corta edad sobre el que no tenía la custodia legal y que había sustraído en Cataluña, según pudieron confirmar posteriormente los agentes.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó de inmediato al lugar y localizó a la pareja. Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida con el menor en brazos.

Fuga

Pese a que inicialmente trató de convencer a los agentes de que podían acompañarle a cada de un familiar para recoger su documentación, finalmente salió corriendo con el bebé, siendo interceptado a pocos metros. En todo momento, los policías priorizaron la integridad del menor.

Tras las gestiones de identificación, se comprobó que sobre la mujer pesaba un señalamiento emitido por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, confirmándose que el niño que portaba era su propio hijo, al que se había llevado sin contar con la custodia.

Finalmente, los agentes detuvieron a la mujer por sustracción de menores y al varón por desobediencia. El bebé fue puesto bajo la tutela de los servicios sociales, que activaron los protocolos correspondientes para garantizar su protección.