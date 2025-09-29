Desescalan a nivel 1 el incendio del Pico del Lobo de Guadalajara que ha arrasado 3.000 hectáreas en una semana

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido desescalar a nivel 1 el incendio del Pico del Lobo que desde hace más de una semana ha arrasado 3.000 hectáreas de terreno en las provincias de Guadalajara y Segovia.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar ha trasladado esta decisión tomada en la reunión del Cecopi de la tarde de este lunes y que ha venido propiciada por la mejora de las condiciones atmosféricas.

Del mismo modo, ha confirmado que la Junta de Castilla y León sí que mantiene la situación operativa en nivel 2, por lo que los medios de la Unidad Militar de Emergencia (UME) se han desplazado íntegramente en Segovia donde se registran alrededor de 300 hectáreas de la superficie total quemada.

▶️ #IFPeñalbadelaSierra en #Guadalajara desciende a Situación Operativa Nivel 1️⃣ y se desmoviliza a la @UMEgob en la zona de #CLM.



Almodóvar ha informado que en las últimas horas los servicios de extinción "han continuado trabajando sobre el perímetro, que en general está muy frío, aunque persisten algunos puntos calientes que hemos seguido rematando con medios aéreos, brigadas terrestres y autobombas".

Carreteras cortadas y Hayedo

Pese a la desescalada, el Gobierno regional mantiene el corte de la carretera GU-187 y el camino asfaltado que va hasta el puerto de La Quesera, "fundamentalmente para que los vehículos no estorben a la gran cantidad de vehículos y maquinaria pesada" que continúan trabajando.

Más allá de esta restricción, este martes se reanudarán las visitas al Hayedo de Tejera Negra y estará permitida la visita a todo el parque natural de la Sierra Norte con la única excepción de la carretera cortada.

"El fuego no avanza"

En esta actualización, el viceconsejero ha confirmado que la superficie afectada se mantiene en 3.000 hectáreas dado que el frente "ni avanza ni progresa".

Durante la jornada del lunes, ha precisado que "hemos tenido trabajando a algo más de 180 personas, llegando incluso a disponer de unos 16 medios aéreos sobre la zona y 25 medios terrestres".

La previsión para este martes es que la situación climatológica se mantenga, por lo que los esfuerzos se centrarán en "rematar los puntos calientes y terminar de cerrar y perimetrar el incendio".

El incendio del Pico del Lobo se declaró el pasado domingo 21 de septiembre en una zona de difícil acceso de la provincia de Guadalajara.

Como les ha venido informado EL ESPAÑOL de CLM, la proliferación de las llamas llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha a ordenar la evacuación de los vecinos de Peñalba y Cabida el pasado viernes como medida de precaución ante la puesta en marcha de quemas controladas. Finalmente, los vecinos de estos dos puntos pudieron volver a sus casas en la noche de este domingo.

La coordinación de las labores de extinción de las llamas se están llevando a cabo a través de un mando unificado compuesto por los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León.