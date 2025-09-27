Atendido por inhalación de humo y cansancio un bombero forestal en el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara)

Dos efectivos de la UME, la pasada noche en el incendio del Pico del Lobo.

Un bombero forestal ha tenido que ser atendido este sábado en el incendio del Pico del Lobo, en la Sierra Norte de Guadalajara, por cansancio y posible intoxicación de humo.

Según ha informado el Plan INFOCAM en sus redes sociales, el trabajador ha sido asistido por el recurso sanitario desplazado al Puesto de Mando Avanzado y, tras la atención recibida, ha regresado a la base junto a su brigada para descansar.

El incendio de Peñalba de la Sierra permanece en Nivel 2 de emergencia tras seis días activo y sin control.

En el #IFPeñalbadelaSierra en #Guadalajara uno de los #BBFF de #INFOCAM que participan en la extinción ha requerido atención por el recurso sanitario movilizado en el PMA por cansancio y posible intoxicación por humo. Tras la atención, ha vuelto a base junto a su brigada para su… pic.twitter.com/vDbigY21Y7 — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 27, 2025

Se trata de un fuego forestal que afecta a matorral y pasto en el entorno del Pico del Lobo y el Cerrón, dentro del Parque Natural de la Sierra Norte.

En estos momentos trabajan en la zona 301 personas y 70 medios, de los que 25 son aéreos y 41 terrestres, además de cuatro unidades de coordinación.

El avance de las llamas, que ya ha quemado más de 2.000 hectáreas, ha obligado a evacuar a los pequeños núcleos de Peñalba de la Sierra y La Cabida, con apenas una decena de vecinos en conjunto. También han provocado el cierre del Hayedo de Tejera Negra, para evitar una posible inhalación de humo a los visitantes.

La magnitud del fuego ha obligado a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabaja junto a brigadas forestales, retenes, personal de coordinación y decenas de medios aéreos para tratar de contener las llamas en una zona de gran valor ecológico y paisajístico.