El cementerio del Castillo de Brihuega ya es parte de la prestigiosa Ruta Europea de Cementerios

El cementerio municipal de Brihuega (Guadalajara), ubicado en el interior del Castillo de la Peña Bermeja, ha sido reconocido oficialmente este septiembre como parte de la Asociación de Cementerios Significativos de Europa.

De esta manera pasa a ser integrante de la Ruta Europea de Cementerios Históricos, un itinerario cultural certificado por el Consejo de Europa desde 2010.

Este reconocimiento es fruto de la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Brihuega tras meses de trabajo en coordinación con diferentes instituciones y la propia asociación europea.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, supone "un paso fundamental para garantizar la protección, conservación y proyección de este espacio patrimonial".

Lugar emblemático

El cementerio briocense, que conserva su diseño original del siglo XIX y data de 1834, se suma a una red que reúne algunos de los camposantos más singulares de Europa, como el Père Lachaise de París, el Monumental de Milán, el Staglieno de Génova o el Cementerio de Montjuïc en Barcelona.

En su interior alberga capillas funerarias, epitafios únicos y enterramientos de gran valor artístico, además de ser lugar de memoria de personalidades locales como Ramón Casas, Jesús Ruiz Pastor o Valeriano Herrera.

Reconocimiento cultural

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, ha mostrado su satisfacción por esta distinción, que considera "un reconocimiento a la inmensa importancia histórica, cultural y artística que atesora este espacio y al trabajo intenso de recuperación y puesta en valor del patrimonio llevado a cabo en las dos últimas legislaturas".

La Ruta Europea de Cementerios Históricos promueve la importancia cultural de estos lugares como reflejo de la memoria, el arte y la historia de los pueblos.

Actualmente la conforman cerca de medio centenar de cementerios de distintos países europeos, que se han convertido en referentes patrimoniales y turísticos.