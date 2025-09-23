Un rayo es la posible causa del incendio en Peñalba (Guadalajara): continúa en nivel 1 con 21 medios aéreos activos

Un rayo podría ser la causa del incendio forestal que se declaró el pasado domingo en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, según ha informado este martes el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar.

"El incendio esta noche no ha avanzado apenas, las condiciones meteorológicas han sido favorables y han permitido a los medios avanzar en la consolidación y control del perímetro", ha informado el viceconsejero, quien ha explicado que, a partir de las 8:30 horas, ha empezado el despliegue de medios aéreos de manera paulatina.

Se ha planificado movilizar hasta 20 medios aéreos este martes con participación en un 60 por ciento de medios propios del dispositivo Infocam, la colaboración de medios del Ministerio, así como de Castilla y León y Madrid.

Superficie quemada

La superficie quemada se estima en 550 hectáreas, ha informado el viceconsejero, aunque se espera que este dato se actualice con los vuelos de reconocimiento de las aeronaves. El fuego se originó en una zona de alta montaña, a 2.000 metros de altitud, lo que dificultó el acceso por carretera y obligó a un ataque inicial contundente con medios aéreos y brigadas helitransportadas.

A medida que el fuego ha descendido por la ladera, se ha facilitado la incorporación de medios terrestres y maquinaria pesada, lo que ha permitido un trabajo más efectivo para controlar las llamas.

Desde las 10:00 horas, se ha reunido el comité asesor provincial de Guadalajara para analizar y evaluar la situación del incendio en el que han participado representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la subdelegación del Gobierno del Sescam, representantes de la empresa pública Geacam, de la Diputación de Guadalajara, así como de otros cuerpos de seguridad y emergencias.

Tras las primeras actuaciones y de manera paulatina, "se han ido incorporando medios terrestres cuando lo ha permitido la orografía y los trabajos de maquinaria pesada. El fuego ha descendido por la ladera y eso permite un trabajo más efectivo para los medios terrestres.

Medios activos

El incendio se detectó a las 8:15 horas de la mañana del domingo, 21 de septiembre, tras una llamada particular. El foco se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Norte, cerca del Pico del Lobo.

Desde el inicio de la emergencia, se han movilizado un total de 26 medios aéreos, 42 medios terrestres y 285 efectivos. Actualmente, trabajan en la zona 21 medios aéreos (con 23 efectivos) y 20 medios terrestres (con 129 efectivos), procedentes principalmente de Castilla-La Mancha, así como de las administraciones mencionadas.