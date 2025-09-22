Guadalajara cierra con éxito las fiestas más multitudinarias de los últimos años: "Han marcado un antes y un después"

La ciudad de Guadalajara ha puesto el punto y final a una edición de sus Ferias y Fiestas marcadas por la alta participación y por el regreso de los encierros al Casco Histórico.

En el acto de clausura de la semana grande, la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, expresaba desde el balcón del ayuntamiento su “orgullo por una ciudad que ha demostrado, una vez más, su capacidad para vivir intensamente la fiesta, y gratitud a todos los que la han hecho posible”.

Guarinos ha subrayado el éxito del nuevo recorrido de los encierros, “con una participación masiva y la satisfacción de haber vivido unos encierros seguros y prácticamente sin incidencias”, y ha agradecido el trabajo de peñas, voluntarios, cuerpos de seguridad y servicios municipales, así como la “máxima participación y la ausencia de incidencias graves”, según ha informado el Ayuntamiento.

La regidora ha subrayado el éxito del nuevo recorrido de los encierros y la feria taurina, que “han marcado un antes y un después”, con una “participación masiva de público y corredores, y la satisfacción de haber vivido unos encierros seguros y prácticamente sin incidencias”.

En este sentido, Guarinos ha querido enviar un mensaje de ánimo y pronta recuperación a Adrián, el joven herido en el último encierro, “al que mandamos el abrazo de todos”, dijo, arrancando el aplauso de los peñistas.

“Las peñas han sido, como siempre, el alma de la fiesta”, ha señalado, y ha puesto en valor la convivencia y la alegría vividas en todos los actos, con especial mención a los más pequeños y a los mayores, protagonistas de la fiesta junto a la Virgen de la Antigua.

El fin de fiesta continuó con la tradicional traca desde la calle Mayor, los toros de fuego de fantasía por Miguel Fluiters y el gran espectáculo piromusical desde la avenida de Aguas Vivas, que puso el punto final a una Semana Grande inolvidable.