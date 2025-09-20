Limpio, rápido y concurrido: así ha sido el tercer encierro de la Feria de Guadalajara

El tercer encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara ha sido rápido, multitudinario al tratarse del primero que se celebra en fin de semana y limpio, ya que según han confirmado desde el Ayuntamiento no se han registrado heridos.

Los toros de la ganadería de Alcurrucén han completado el recorrido en 2 minutos y 35 segundos, y han llegado agrupados en manada a la plaza de toros. Esta circunstancia ha facilitado que se hayan visto carreras de bella factura en las calles Mayor, Santo Domingo y Capitán Arenas.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, ha comparecido a la entrada del Coso de las Cruces acompañado por el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, el concejal de Seguridad, Chema Antón, y el jefe de Protección Civil, David de Diego, para valorar el desarrollo del festejo.

“Hoy podemos decir que los encierros por el casco histórico se han consolidado, y lo han hecho de la mejor manera posible”, ha afirmado López Pomeda en unas declaraciones recogidas por el Ayuntamiento.

Cambio de cabestros

El edil ha destacado que tras la ruptura de la manada en el encierro del viernes, optaron por sustituir tres cabestros por otros tres más lentos, lo que ha favorecido una mejor agrupación de las reses. “Era lo que buscábamos y el resultado ha sido positivo”, ha señalado.

Además, ha subrayado el carácter seguro del encierro. “No ha habido ninguna incidencia a pesar de la masiva participación de corredores, ha sido un encierro limpio, y eso también es un dato a tener en cuenta que refuerza el objetivo de este cambio: hacer de Guadalajara un referente en materia taurina”.

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento han agradecido la labor de todas las personas implicadas en la organización y han dado la bienvenida a los numerosos visitantes llegados desde distintos puntos de España, a algunos de ellos experimentados corredores de los sanfermines de Pamplona.