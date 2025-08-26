El excepcional hallazgo en un yacimiento de Guadalajara que revela cómo eran los entierros hace más de 1.600 años

La novena excavación en la antigua ciudad de Caraca, localizada en el Cerro de la Virgen de la Muela de Driebes (Guadalajara), ha confirmado la existencia de una necrópolis visigoda de los siglos VI y VII muy bien conservada.

Un hallazgo con cientos de tumbas que revela el destacado papel funerario, tal y como ha confirmado el arqueólogo codirector de la investigación del yacimiento, Emilio Gamo, que ha señalado que la campaña se ha realizado con "razonable normalidad" pese a coincidir con la ola de calor este mes de agosto.

Gamo ha mostrado satisfacción por los hallazgos y ha explicado que existen dos tipos de enterramientos, uno de los cuales se realizaba mediante cistas. Se trata de una caja de piedra en la que se depositaba al difunto en sentido este-oeste para aprovechar la salida del sol, una distribución relacionada con la creencia cristiana de la resurrección.

El segundo enterramiento pertenece a una fase más reciente, en la que se llevaban a cabo tumbas con fosas en el suelo que se cubrían con grandes losas yesíferas.

Tanto en una fase como en la otra, se han encontrado reducciones, cuerpos o restos óseos de familiares que estaban enterrados en la misma tumba. El último difunto en cada tumba se enterraba siendo de cúbito supino, boca arriba y con los brazos a los lados del cuerpo.

Cientos de tumbas

Estos hallazgos y los trabajos de georradar de años anteriores llevan a afirmar que existen cientos de tumbas de época visigoda y que este lugar tenía, por su cercanía a la antigua ciudad de Caraca y la vía romana, una importancia especial.

Además, se trata de una zona en la que fue hallado el conocido como Tesoro de Driebes, que lo alberga el Museo Arqueológico Nacional, pero que en estos días y hasta el 7 de septiembre se puede ver en el Museo Provincial de Guadalajara.

"En esta zona se han encontrado niveles de época carpetana que se asocian a ese tesoro y otros materiales de época alto romana imperial que todavía tienen que estudiar", ha sentenciado Gamo.