La ingeniosa solución para reducir el estrés de los pacientes más pequeños del Hospital de Guadalajara

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del SESCAM, celebra el segundo aniversario del uso de gafas de realidad virtual en la Unidad de Urgencias Pediátricas.

Esta iniciativa ha logrado reducir significativamente la ansiedad y el miedo de los pacientes pediátricos durante procedimientos médicos, especialmente las punciones venosas.

El uso de la realidad virtual se introdujo en 2023 gracias al área de Humanización de la Gerencia del área Integrada de Guadalajara y al equipo de enfermería de Urgencias Pediátricas.

Esta herramienta no farmacológica permite a los niños de entre tres y 14 años visualizar vídeos inmersivos mientras se llevan a cabo técnicas que suelen causarles miedo o dolor.

Avances digitales

Las opciones de realidad virtual incluyen paisajes marinos, animales, vuelos simulados y viajes espaciales, adaptándose a las preferencias de cada niño.

"Hay peques a los que les gustan las imágenes marinas envolventes, otros prefieren sensaciones de vuelo. Mientras lo contemplan, están distraídos y más colaborativos durante los procedimientos", explica Ainhoa Jiménez Trapero, enfermera de Urgencias Pediátricas.

Buenos resultados

Un estudio realizado con un centenar de niños ha analizado los resultados del uso de la realidad virtual en técnicas de enfermería, midiendo la ansiedad, el miedo, la percepción del dolor, el número de intentos y la duración de los procedimientos.

Los resultados han sido muy positivos: el uso de las gafas ha reducido el miedo y la ansiedad, mejorando la cooperación de los pequeños y alcanzando una tasa de éxito en primera punción del 97 %.

Además, casi la totalidad de los padres y madres valoraron positivamente esta herramienta, señalando que contribuye a que los niños "no perciban el hospital como un lugar donde se les hace daño".

El proyecto de realidad virtual forma parte de un plan integral de humanización pediátrica, que busca mejorar la experiencia de los niños en el hospital mediante entornos decorativos y actividades creativas.

Visitas inolvidables

Gracias a la colaboración con la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, se han decorado tanto las instalaciones de la antigua Pediatría como la nueva Urgencia Pediátrica con temáticas que invitan a los pequeños a explorar y aprender.

Los niños pueden hacer "un viaje por el espacio" con un carnet de astronauta y conocer distintos planetas, mientras que la planta de hospitalización se ha ambientado con hábitats del mundo, como el desierto, el polo, la selva, el bosque y el paisaje alcarreño.

"Estas acciones tienen el objetivo de hacer más agradable la estancia de los pequeños y facilitar que se olviden de los problemas de salud", destaca Elena Martín, gerente del Área Integrada de Guadalajara.

La iniciativa, que combina tecnología y creatividad, refuerza el compromiso del hospital con una atención humanizada y centrada en la persona, garantizando que los niños y niñas reciban cuidados adaptados a sus necesidades emocionales y físicas.

Innovación efectiva

Con esta estrategia, el Hospital Universitario de Guadalajara demuestra que la innovación tecnológica puede integrarse de manera efectiva en la atención pediátrica, contribuyendo a reducir la ansiedad y el dolor y mejorando la experiencia de los pacientes y sus familias.

La realidad virtual no solo ha facilitado procedimientos médicos más eficientes, sino que también ha ayudado a que los niños asocien el hospital con una experiencia positiva y segura, sentando las bases para un cuidado centrado en la persona desde la infancia.