El pueblo de Castilla-La Mancha ideal para huir del calor: una villa medieval con noches de verano por debajo de 8 grados

En la provincia de Guadalajara se ubica un pequeño y precioso pueblo que se erige como uno de los mejores lugares de toda España para huir del calor. Se trata de Sigüenza, un municipio de menos de 5.000 habitantes que ofrece noches frescas, incluso, cuando la Península está en plena ola de calor.

Tanto es así que, mientras que el resto de Castilla-La Mancha estaba la pasada semana en alerta por temperaturas máximas por encima de los 40 grados, Sigüenza no superó los 36,6 grados, con unas mínimas entre 12 y 14 grados.

Este mismo jueves, la temperatura máxima registrada ha sido de 24,1 grados a las 15.50 horas de la tarde, mientras que la mínima ha sido de 7,7 a las 7.40 horas de la mañana.

Un lugar medieval único

Sigüenza es un precioso municipio medieval de Guadalajara que ha sido elegido como uno de los mejores destinos del planeta por la Organización Mundial del Turismo, el organismo internacional que elige cada año a los pueblos más bonitos del planeta.

Ubicado a una hora y media de Madrid, es un pueblo cargado de historia, ya que se trata de un lugar habitado desde el Neolítico y el Paleolítico. Una villa medieval que destaca por su buen estado de conservación a lo largo del tiempo.

Esta ciudad ha sido testigo del paso de diferentes culturas por sus calles, como son los celtiberos, romanos, visigodos y árabes, y cuenta con un precioso castillo de estilo altomedieval que fue construido en el siglo XII y que hoy en día es un Parador Nacional.

Otro de los puntos de interés de la localidad es su catedral de estilo cisterciense o primer gótico, que destaca por contar con el sepulcro de 'El Doncel de Sigüenza', que era miembro de la familia de los Vázquez de Arce, caballero de Santiago, que murió en la guerra de Granada.

También destacan otros monumentos, como la plaza Mayor, el barrio Humanista, la casa Plateresca o el Palacio Episcopal, y su increíble entorno natural, ya que desde el pueblo se puede ver el paso alto de Henares y los valles de los ríos Dulce y Salado.