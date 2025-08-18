Luto en Guadalajara por la muerte de un histórico político socialista que fue alcalde de su pueblo más de 30 años

Arbancón (Guadalajara) está de luto. Teodoro Pinel, el que fuera alcalde socialista de la localidad durante más de tres décadas, ha fallecido este domingo a los 89 años de edad.

Pinel comenzó su militancia política todavía en la dictadura, cuando en 1966 entró como concejal de su localidad. Cuatro años después accedió a la Alcaldía, donde se mantuvo tras las primeras elecciones municipales en democracia hasta 2002.

El Ayuntamiento de Arbancón ha tenido palabras de recuerdo en sus redes sociales hacia el fallecido, de quien destacan que dedicó esos 32 años de mandato "al servicio público", por lo que "desde el respeto a su legado y con gratitud por su labor", han decretado un día de luto oficial en su memoria.

Desde el PSOE de Guadalajara, partido político al que pertenecía, también han trasladado sus "más sentidas condolencias a familia y seres queridos".

Los restos mortales de Teodoro Pinel han sido velados en el tanatorio Guadalajara Ronda Norte, donde a las 18:00 horas de este lunes se ha celebrado un pequeño responso antes de proceder a su incineración.