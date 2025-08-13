Guadalajara, un polvorín: la falta de gestión y el abandono rural elevan el riesgo de incendios extremos

La provincia de Guadalajara se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema ante la amenaza de incendios forestales. Así lo ha denunciado la Asociación Forestal Alcarreña en una semana especialmente crítica para España, en la que las llamas han destruido aproximadamente 25.000 hectáreas de monte y vegetación en distintos puntos del país.

El incendio declarado en el municipio serrano de La Huerce ha sido ya controlado, pero la presidenta de la asociación y CEO de GEA Forestal, Sonia Pérez, alerta de que el riesgo de propagación del fuego sigue siendo alto o extremo en buena parte de la provincia.

Según explica, la falta de gestión forestal ha provocado la acumulación de un exceso de combustible vegetal en los montes; el cambio climático multiplica la frecuencia e intensidad de las olas de calor extremo; y la despoblación vacía los pueblos, dejando los bosques sin aprovechamiento, vigilancia ni mantenimiento. "Cualquier verano seco puede ser un desastre anunciado", advierte.

La ola de incendios que golpea España tiene sus focos más intensos en Castilla y León, con especial gravedad en Zamora y León, Galicia, Madrid y Extremadura. Aún así, Guadalajara conoce de primera mano el impacto devastador del fuego.

Tragedia

El recuerdo del gran incendio de La Riba de Saelices en julio de 2005 sigue vivo en la memoria colectiva. Aquel siniestro, que acabó con la vida de once personas que trabajaban en las labores de extinción, calcinó 12.867 hectáreas de pinares, matorral y espacios de gran valor ecológico en la comarca del Alto Tajo.

La Asociación Forestal Alcarreña ha querido reconocer también el papel crucial de los bomberos forestales, a los que describe como "la primera línea de defensa frente al fuego", pero advierte de que muchos de ellos desarrollan su labor en condiciones precarias.

Contratos temporales, sueldos bajos en comparación con el riesgo que asumen y la falta de recursos y equipamientos adecuados son, según la entidad, problemas que deben abordarse con urgencia. "Mejorar la situación no es solo un acto de justicia, es una inversión esencial para proteger nuestros bosques y la seguridad de las comunidades", subraya Pérez.

Compromiso

La organización reclama que, una vez superada la actual emergencia, se ponga en marcha una estrategia de prevención real, sostenida en el tiempo y con respaldo político y social.

"No podemos permitirnos esperar a que se declare un gran incendio para reaccionar. Guadalajara no debe repetir la tragedia que vivió. Necesitamos una voluntad política firme y un compromiso social auténtico", concluye la presidenta de la Asociación Forestal Alcarreña.