Guadalajara equipa a sus barrenderos con pulseras inteligentes para evitar golpes de calor mientras trabajan

En plena ola de calor, el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este lunes las pulseras inteligentes que portarán los trabajadores de limpieza viaria durante los meses de altas temperaturas. Estos dispositivos permitirán monitorizar en tiempo real la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca de los operarios.

Así lo ha puesto de manifiesto el concejal de Limpieza, David García, que ha reseñado que estas pulseras son "un paso más" que se suma al adelanto de una hora de su jornada laboral para "evitar las franjas de mayor calor".

Estas pulseras se iluminan en rojo, vibran y emiten un sonido cuando registran una temperatura corporal superior a 38 grados o una frecuencia cardíaca alta.

De los 125 trabajadores de limpieza municipales serán 11 los que porten estos dispositivos durante un período de tres meses.

"Contemplamos la posibilidad de ampliar su uso en el futuro a otros equipos del servicio si los resultados son satisfactorios", ha señalado el concejal.

Esta propuesta ya se ha implantado en otras ciudades de España como Alcalá de Henares o Santa Cruz de Tenerife. El objetivo es prevenir golpes de calor, mejorar la seguridad laboral y recopilar datos que permitan evaluar la eficacia de estas tecnologías en condiciones reales.