Una edil del PSOE niega haber cobrado 10.300 € por 45 días trabajados en la Junta: "He cometido un error sumando"

Gemma Mínguez, concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha admitido este viernes haber cometido un "error sumando" tras ser señalada por el Grupo Popular por declarar un ingreso de más de 10.300 euros por apenas mes y medio de trabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La edil, que ha comparecido de urgencia para negar cualquier irregularidad, ha advertido de que podría acudir a los tribunales si no se rectifican las "gravísimas insinuaciones" vertidas contra su persona.

La polémica arrancó por la declaración de bienes presentada por Mínguez el pasado 29 de junio, en la que figura un ingreso de 10.311,23 euros bajo el concepto Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) por su actividad laboral en el organismo autonómico entre el 19 de septiembre y el tres de noviembre.

Una elevada cifra por la que el vicealcalde de Guadalajara, el 'popular' Santiago López Pomeda, ha exigido explicaciones tanto a la edil como al portavoz socialista y exalcalde, Alberto Rojo, al considerar que es "absolutamente desproporcionada" para un período tan reducido de tiempo.

"Más de 10.000 por mes y medio de trabajo es lo que le ha pagado el Gobierno socialista de Emiliano García-Page a una concejala del PSOE de Guadalajara", ha remarcado López Pomeda durante una rueda de prensa.

Qué tipo de trabajo

Además, el viceportavoz del PP ha pedido aclaraciones sobre el tipo de relación laboral que originó ese ingreso: "Queremos saber si ese dinero lo recibió por un contrato directo con la Junta, si fue mediante alguna empresa o a través de otra figura contractual que ahora mismo no conocemos".

Ante estas acusaciones, Mínguez no ha tardado en responder públicamente y, ante los medios de comunicación, ha asegurado: "He querido ser tan honesta y tan detallista que, como persona humana que soy, he cometido un error sumando de más y poniendo en mi declaración, en uno de sus conceptos, más ingresos que los realmente percibidos".

Y ha añadido que "las retribuciones están perfectamente tasadas y son completamente transparentes".

Exige rectificación

La edil ha cargado duramente contra el vicealcalde, a quien ha acusado de actuar con "muy mala fe" y de utilizar la política para difamar. "Exigiré una rectificación inmediata que reponga mi buen nombre porque, de no ser así, estudiaré si tengo que defender mi honorabilidad en los tribunales, porque no todo puede valer en política, aunque el señor López nade feliz en el barro", ha argumentado.

Mínguez, por su parte, ha recalcado que no tolerará "ni una lección, ni declaraciones repugnantes". "Me da asco la corrupción y los corruptos, como a todo el mundo con quien trabajo día a día bajo las siglas del PSOE", ha añadido.

Desde el PP se había exigido una explicación "de forma contundente", al tratarse de dinero público. López Pomeda ha señalado que "los ciudadanos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha merecen saber en qué se gasta hasta el último euro", más si cabe en un "clima creciente de desconfianza hacia el PSOE".