"Indignación" en dos pequeños pueblos de Guadalajara tras diez días sin Internet: "Nos sentimos abandonados"

Los vecinos de Galve de Sorbe y Cantalojas, municipios de la Sierra Norte de Guadalajara, han mostrado su "indignación" tras llevar diez días sin servicio de Internet, mientras que la empresa que se hace cargo del mismo "omite sus reiteradas llamadas".

El problema está afectando al día a día de los ciudadanos, especialmente a los más pequeños, que necesitan Internet para sus trabajos del colegio. Y también a puntos como la Administración local y a negocios como casas rurales.

"Esto sí que es la España vaciada, pero vaciada de servicios, no de personas. Nos sentimos abandonados e impotentes. Nos dan lo último. Nos dan las últimas antenas y los peores equipos y por eso fallan los servicios", ha afirmado Pilar Moreno Esteban, teniente de alcalde de Cantalojas y propietaria de los apartamentos Tejera Negra y de la tienda de Cantalojas.

En concreto, el municipio está sin cobertura de Internet desde el pasado 17 de marzo, mientras que todavía no han recibido "una explicación lógica sobre las razones por las cuáles no se ha podido afrontar la avería".

"No entendemos cómo una avería que consideramos grave se tarda en solucionar más de una semana. Lo más desagradable es que haya gente del pueblo que piense que el Ayuntamiento no está haciendo lo suficiente para arreglar el tema cuando no somos los culpables de que no tengamos red", ha lamentado.

"Es como si no existiéramos"

Durante años, las localidades han recibido el servicio de Internet a través de Telecom Castilla-La Mancha. Sin embargo, hace unos años se hizo cargo la compañía '7 Play' para ofrecer fibra, y desde entonces "hay problemas cada dos por tres".

Según Moreno, la empresa "no hace caso". "Es como si no existiéramos. Llamamos a diario a '7 Play' y nadie concreta nada. Pedimos que no nos engañen y que nos informen de la situación", ha sentenciado.