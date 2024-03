El festival de cine pega el portazo y se va de Guadalajara con críticas a la alcaldesa Guarinos

Cinefilia, organizadora del Festival de Cine Comprometido de Guadalajara (Fescigu) con 21 años de antigüedad, ha decidido el traslado de este evento a la ciudad de Azuqueca de Henares "tras el abandono por parte del Ayuntamiento de Guadalajara", y el hecho de que la alcaldesa, Ana Guarinos, haya dejado sin convenio al Festival.

La organización, según ha informado en un comunicado, ha encontrado un nuevo emplazamiento en Azuqueca de Henares, cuyo Ayuntamiento "ha puesto todas las facilidades para la reubicación del festival" y su alcalde, Miguel Óscar Aparicio, "se ha mostrado encantado de acoger el evento".

El director del Fescigu, Luis Moreno, ha señalado que aunque asistieron al pleno del Ayuntamiento del 1 de marzo para hacer una pregunta a la primera edil sobre las razones para eliminar el convenio de los presupuestos, no fue ella, sino el concejal de Cultura, Javier Torquero, quien contestó con unos argumentos que "son la constatación de que no hay ninguna voluntad por parte del Ayuntamiento de apoyar el Fescigu. Se excusan con argumentos falsos y datos distorsionados, y muestran cómo la cultura no le interesa a este concejal; solo parece interesarle hacer negocio con el Auditorio Buero Vallejo".

"Todo esto demuestra una miopía cultural desbordante. El Fescigu nunca ha supuesto un coste al Ayuntamiento, sino un regalo único. Eran cinco días de programación, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, con una inversión irrisoria para las arcas municipales. Cada edición más de 6.000 alumnos asistían a nuestras sesiones de Infancine y Juvencine. Hemos dado visibilidad al trabajo y la aportación de muchas ONGs y asociaciones, hemos sacado a la luz temas sociales sobre los que merece la pena reflexionar. Todo esto no lo ven Toquero ni Guarinos. No lo ven, porque no lo quieren ver", concluye Moreno.

Azuqueca de Henares será ahora la sede del festival, desde donde también contará con el apoyo de la Diputación Provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha, que han visto "con buenos ojos este cambio de ubicación, que salvará al festival de su cierre".