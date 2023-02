Los okupas de un pueblo abandonado de Guadalajara abren un crowdfunding para evitar la cárcel

Los pobladores de Fraguas (Guadalajara), han abierto una campaña de crowdfunding con la intención de recaudar los 110.000 euros que les exige la Audiencia Provincial en concepto de responsabilidad civil en el litigio por okupación que mantienen con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los seis condenados recibieron el pasado 11 de enero la respuesta al último recurso que interpusieron y en el que la Justicia les obliga a pagar esta suma en la que tasa la demolición.

Con este gesto, los pobladores afirman poner "punto final" al proyecto Fraguas Revive que iniciaron 2013 con la intención de volver a dar vida a este pueblo que fue expropiado en la época franquista. Sin embargo, pronto comenzó el litigio legal la Junta por usurpación del paraje y la batalla judicial en la que se vieron inmersos los seis pobladores que finalmente terminaron sentados en el banquillo.

"Aunque ni el espacio ni el proyecto sigan adelante, consideramos que Fraguas ha sido una victoria pues ha servido para exponer el tema de la despobación en la opinión publica y como trampolín para personas y proyectos de vuelta al mundo rural", asegura este colectivo en un comunicado publicado a través de Twitter.

En él, también explican que la responsabilidad civil no prescribe, por lo que de no pagar los 110.000 euros impuestos por a Audiencia Provincial, los acusados tendrían que afrontar una pena de "2 años y 3 meses de cárcel" y en el caso de no pagar, mantendrían la deuda de por vida.

Por eso, "tras haber agotado todas las vías" hacen un "llamamiento a la solidaridad para evitar la entrada en la cárcel de los 6 de Fraguas".

Después de haber reunido 40.000 euros durante los años que ha dura el proceso, este lunes 27 de febrero abrirán esta campaña de crowdfunding en la web goteo.org para intentar recaudar este dinero.

