El edil de Guadalajara que cantó el 'Cara al Sol' en un bar pide perdón: "No estoy orgulloso"

El portavoz y concejal del PP en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Jaime Celada, expedientado por su formación tras salir a la luz un video en el que se le ve en un restaurante de la capital alcarreña cantando el 'Cara al sol' con el brazo en alto, ha pedido perdón "por algo que no está bien" si alguien se pudo sentir ofendido, pero entiende que se ha hecho un "uso político, partidista, de todo esto", y no se plantea dimitir por ello.

En declaraciones a varios periodistas este lunes tras el acto de presentación de obras de ampliación en el instituto Ana María Matute de Cabanillas, Celada ha reiterado su perdón porque no se considera "fascista", pero ha incidido en que era una fiesta privada en la que un grupo de amigos el día 31 estaban cantando esa canción y otras muchas, y se ha quejado de la doble vara de medir que hay en este país, considerando desproporcionado el ruido que se ha generado con esto.

En todo caso, ha reiterado que salvo que el partido se lo pida, no dimitirá, y en ese caso ha dicho que "ya vería". "No tengo claro que tenga que dimitir por esto".

El portavoz del PP en Cabanillas ha invitado a poner en una balanza el hecho de corear esa canción "en un ámbito privado", con lo que hace el PSOE de esta provincia o de esta región en todos los mítines y comités ejecutivos, donde terminan cantando la Internacional.

Lo ha comparado también con la actitud del alcalde de Cabanillas, José Salinas, que "ha estado ocultando durante año y medio" cómo un concejal del PSOE de su municipio estaba acusado de acoso y fue condenado por ello. "El alcalde lo ha estado ocultando durante año y medio" sin que se haya dicho nada, ha dicho.

Según Celada, cuando el PSOE canta La Internacional con el puño en alto "no hay ningún problema", como tampoco parece haberlo con el caso de este concejal del PSOE al que condenaron por acoso. "Esto es lo que tenemos en este país a día de hoy".

Ha insistido en que no es algo de lo que se siente orgulloso y ha asegurado que oficialmente no tiene conocimiento ni ninguna noticia del expediente anunciado contra él por el presidente regional del PP, Paco Núñez.

Apoyo de Lucas Castillo

Celada ha reiterando que lo único que sabe del citado expediente es lo que dijo el líder regional, que se iban a seguir los trámites. "Entiendo que eso se hará y que me darán traslado cuando corresponda", ha dicho, y ha asegurado que él cuenta con el apoyo de su partido en Cabanillas del Campo y a nivel provincial, con el presidente del PP en Guadalajara, Lucas Castillo, "a la cabeza".

"¿Qué he cometido un fallo? Creo que todos somos humanos y no me siento orgulloso y creo que no lo debería haber hecho pero he pedido perdón y les he dicho en qué situación se produjo: en un sitio privado y a puerta cerrada", ha abundado.

Sobre si el partido contará o no con él para ser candidato a la Alcaldía de Cabanillas del Campo, Celada ha señalado que a él nadie le ha dicho nada al respecto sobre ello y sigue siendo el portavoz del PP, el presidente de la Junta Local y está trabajando de cara a las próximas elecciones de 2023. "Nadie me ha dicho a día de hoy que no vaya a ser el candidato para 2023", ha declarado.

