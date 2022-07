Dan por extinguido el incendio de Humanes (Guadalajara) tras dos días de trabajo

El incendio originado este lunes en la localidad guadalajareña de Humanes, concretamente en la pedanía de Cerezo de Mohernando, ha quedado extinguido a las 19.00 horas de este miércoles, según refleja el Sistema de Información de Incendios Forestales Fidias.

Han sido dos días de trabajo y la participación de 81 medios y 458 personas.

El incendio comenzaba a las 15.34 de este lunes y era detectado por un vigilante fijo. Según comentaba el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, su origen podría radicar en labores agrícolas.

Agradecimiento

El alcalde de Espinosa de Henares (Guadalajara), Eduardo Navarro, tras confirmarse que su pueblo se encuentra fuera de peligro y de que sus vecinos hayan regresado a sus casas, ha mostrado su "agradecimiento" a todos los que durante estos días han estado ahí porque "no hay nada más heroico que jugarse la vida por los demás y el esfuerzo no ha sido en vano".

A través de un comunicado remitido a los medios, y cuando el fuego ha quedado extinguido, Navarro ha agradecido el "infatigable trabajo" de cientos de bomberos, decenas de dotaciones terrestres y medios aéreos, la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Protección Civil, decenas de agricultores, trabajadores municipales y vecinos luchando "todos, hombro con hombro" para sofocar este incendio.

Desolado por ver hoy que gran parte de su término municipal haya amanecido calcinado como consecuencia de un incendio que amenazó con llegar a las casas, sin embargo, este alcalde prefiere quedarse con lo bueno, y ahí incluye la respuesta de una "evacuación ejemplar" y la reubicación de los vecinos en el Polideportivo de Jadraque, residencias, casas tuteladas de la zona y casas particulares, donde han permanecido hasta ahora.

"A todos los que habéis dado lo mejor de vosotros por salvarnos y defender a nuestro pueblo de las llamas, recibid nuestro eterno agradecimiento. No hay nada más heroico que jugarse la vida por los demás, pero vuestro esfuerzo no ha sido en vano.Por horribles que hayan sido las consecuencias para nuestro entorno, hubieran sido catastróficas si no hubierais conseguido pararlo a tiempo", añade en el comunicado.

Gratitud muy especial a "esos héroes anónimos con los que siempre estaremos en deuda" ha señalado Navarro, tras recordar a sus vecinos que, ahora, "es imprescindible" seguir todas las indicaciones de los Cuerpos y Fuerzas del Estado y restringir "al máximo" los desplazamientos para evitar entorpecer las labores de los equipos de extinción que continúan trabajando en la zona.

