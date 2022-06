El Hospital de Guadalajara, premiado por un trabajo sobre los costes postoperatorios

El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara ha sido reconocido con el XXIII Premio 'Doctor Lino Torre de Investigación Quirúrgica del Hospital del Mar' a un trabajo realizado por el servicio sobre el coste de las complicaciones postoperatorias.

Hace unos días, el jefe del servicio de Cirugía del hospital guadalajareño, el doctor Roberto de la Plaza Llamas, recibía este premio en Barcelona, en el curso del XXIV Memorial Doctor Lino Torre, por el artículo ‘The Cost of Postoperative Complications and Economic Validation of the Comprehensive Complication Index. Prospective Study’, publicado en la revista científica Annals of Surgery, según ha informado este viernes el Sescam en nota de prensa.

El artículo es fruto del Trabajo Fin de Máster de Administración y Dirección de Servicios Sanitarios de la Fundación Gaspar Casar/Universidad Pompeu Fabra, cuyo autor es el propio Roberto de la Plaza.

El estudio, que fue previamente aprobado por el Comité de Ética de la Investigación, analiza el coste de las complicaciones postoperatorias a lo largo de un año en dicho servicio y valida, por primera vez, a nivel mundial y a 90 días, desde un punto de vista económico, la clasificación de Clavien-Dindo y el Comprehensive Complication Index, que miden las complicaciones postoperatorias en cirugía.

En el estudio premiado se refleja el aumento del coste de los distintos procedimientos realizados en el servicio de Cirugía, a medida que estas clasificaciones aumentan una unidad, incluso con complicaciones leves o asintomáticas.

Concedido por unanimidad

Tal y como recoge el acta del Tribunal evaluador, el premio se ha concedido por unanimidad por “las implicaciones que tiene la evaluación económica de un método que permite realizar un análisis exhaustivo de las complicaciones postoperatorias y sus costes reales”.

No es éste el único reconocimiento para el artículo, que también ha sido galardonado con el Premio de Cirugía a la Mejor Publicación Científica del año 2021, que otorga la Sociedad Valenciana de Cirugía durante la celebración, el pasado fin de semana, de la XXIX Reunión Extraordinaria de dicha Sociedad.

Son coautores del artículo premiado el profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha Álvaro Hidalgo Vega y los facultativos del Servicio de Cirugía del Hospital de Guadalajara Raquel Aránzazu Latorre Fragua, Aylhín Joana López Marcano, Aníbal Armando Medina Velasco, Daniel Alejandro Díaz Candelas, José Manuel García Gil y José Manuel Ramia Ángel.

Sigue los temas que te interesan