Posible sanción a unos alumnos de Guadalajara por pintar la bandera de España en un trabajo

Pintar una pequeña bandera de España en un trabajo de clase podría ser "motivo de sanción grave". Así lo considera, al menos, una profesora de Geografía e Historia que imparte clase a chicos de 14 y 15 años en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Clara Campoamor' de Yunquera de Henares, en la provincia de Guadalajara.

Según ha desvelado el periodista Roberto Mangas en una información publicada en El Mundo y en El Heraldo del Henares, tres alumnos de 3º de la ESO fueron advertidos de ello cuando la docente les entregó corregido un mural que habían realizado sobre Caravaggio, en el que habían incluido la insignia nacional coloreada a mano.

"La bandera de España no pinta nada en este trabajo, pues es de un pintor barroco italiano. Cuidado con este tipo de alusiones políticas porque pueden ser motivo de sanción grave", escribió la profesora.

La corrección realizada por la profesora en el trabajo de clase. El Mundo y El Heraldo del Henares

Además, el padre de uno de los alumnos, que se ha mantenido en el anonimato pese a reconocer que es militante activo de Vox, ha explicado que la docente incluso llegó a asegurar verbalmente a los jóvenes de que la jefatura de estudios del instituto "llevaba varios días decidiendo si se les expulsaba o no del centro por dicha falta".

Pulsera de Vox

Según el relato ofrecido a El Mundo y en El Heraldo del Henares por el progenitor de uno de los estudiantes, dos de ellos españoles y un tercero rumano, unos días antes los alumnos presentaron a la profesora de Geografía e Historia su trabajo de Caravaggio con las letras del título coloreadas sucesivamente de rojo, amarillo, rojo y azul, para simbolizar las dos nacionalidades de los componentes del grupo. Esto, según este padre, sorprendió mucho a la docente, quien presuntamente se habría fijado en que uno de los chicos llevaba una pulserita de Vox. "No le debió casar bien a la profesora que un chaval que llevaba una pulserita de Vox homenajeara a la bandera de Rumanía", ha asegurado.

Para evitar problemas, siempre en palabras del padre, "los chavales decidieron dibujar una pequeña bandera de España en el lado opuesto del cartel de las explicaciones de Caravaggio. Una decisión propia de chicos de 14 y 15 años, sin saber la polémica que iban a generar con ello".

Tras la advertencia verbal y por escrito de la profesora, el padre asegura haberse puesto en contacto telefónico con el director del instituto: "La única respuesta que me da es que ellos hacen las normas y que no lo tenía que haber llamado a él, sino primero a la profesora, luego a la tutora, luego a jefatura de estudios y finalmente a él y que si tenía alguna queja, que fuera al Ministerio. Es decir, cuatro días perdidos de trabajo para solucionar algo tan simple como pedir disculpas porque no se puede amenazar con expulsar del instituto a unos chicos de 14 y 15 años por el hecho de pintar la bandera de España en España. Otra cosa es que el trabajo esté mal y los suspendan por ello", ha dicho a El Mundo y en El Heraldo del Henares, que se han puesto en contacto con la dirección del centro educativo para recabar su versión de los hechos sin haber obtenido respuesta.

