El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha enviado una carta a los empresarios del polígono industrial advirtiendo que desde hace un tiempo la vía pública parece “un auténtico vertedero” que dan una “espantosa imagen del sector”.

Una parte de las basuras proceden de gente de otros pueblos, pero también han detectado, dice el alcalde, que muchas de ellas corresponden a residuos industriales procedentes de las empresas del propio polígono.

Por su interés, y para que sirva de toque de atención a quien corresponda, reproducimos íntegra la carta del alcalde de Cabanillas:

"Estimado empresario

En los últimos meses venimos detectando algunas situaciones preocupantes en el Polígono Industrial donde se asienta su empresa, relacionadas con una creciente utilización de la vía pública como si fuera un auténtico vertedero, con comportamientos incívicos y vandálicos que generan constantes problemas de suciedad, y dan una espantosa imagen del sector. Así, es frecuente que en las aceras del Polígono, muchas veces junto a los propios contenedores de basura, aparezcan restos de todo tipo tirados por el suelo: desde embalajes a bolsas de basura, pasando por muebles, cajas, electrodomésticos o basura de cualquier condición.

Desde el Ayuntamiento hemos detectado que buena parte de estos residuos son depositados por personas desaprensivas que acuden, nocturnamente, desde cualquier municipio cercano, a deshacerse de enseres de manera ilegal. Pero también hemos detectado que otra parte de esta basura acumulada se corresponde con residuos industriales procedentes de empresas del propio polígono, que actúan de manera inadecuada.

Así las cosas, los servicios municipales de Limpieza, a pesar de que desde el pasado abril han sido duplicados en personal y medios, no dan abasto a recoger a diario el volumen de residuos que se están tirando en las calles de los polígonos, y que el servicio de recogida de basuras de la MVH no tramita, porque no tiene capacidad para hacerlo.

Mediante esta carta queremos recordarle que de la Ordenanza de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras se desprende que se pueden utilizar los contenedores del Polígono para deshacerse de residuos ordinarios de tipo doméstico, residuos sólidos urbanos no peligrosos (restos procedentes de la limpieza normal de los locales, restos y desperdicios de alimentación y similares). Pero las empresas están obligadas a realizar una adecuada gestión de sus propios residuos industriales, incluidos los residuos comerciales no peligrosos, los cuales no se pueden arrojar a los contenedores ni a la calle. Hablamos de escombros, detritus humanos, materiales contaminados, corrosivos o peligrosos, así como embalajes, envoltorios, recipientes o cualquier residuo, incluso no peligroso, que genere el desarrollo de la propia actividad del establecimiento. Las empresas deben gestionar estos residuos de manera particular, contratando a una entidad o empresa autorizada para esta labor.

La Policía Local de Cabanillas está desplegando un dispositivo específico de vigilancia e investigación para tratar de localizar a los responsables de esta situación, y proceder a imponer las sanciones que se reflejan en las normativas.

Además, desde el Ayuntamiento nos gustaría contar con usted y su empresa, como aliados ante este asunto. Por ello, además de instarle a que procese los residuos de su compañía de la manera adecuada, queremos pedirle que si detecta cualquier comportamiento incívico en las cercanías de su empresa, se comunique con nuestros agentes de Policía para ayudarles en sus investigaciones y poder acabar cuanto antes con el problema".

En el Polígono se acumulan todo tipo de basuras y residuos

Hasta colchones hay tirados en las aceras del Polígono

Sigue los temas que te interesan