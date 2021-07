Iniciativa para reprobar al exalcalde Román por "machacar" a una funcionaria de Guadalajara

El Grupo Municipal del PSOE en Guadalajara va a llevar al pleno del Ayuntamiento la reprobación expresa del senador y ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y del portavoz de esta formación y ex teniente de alcalde, Jaime Carnicero, tras la condena al Consistorio por 'mobbing' por razones políticas a la funcionaria y ex subdelegada del Gobierno con la formación socialista, Araceli Muñoz, cuando ellos estaban en el Gobierno municipal, tal como informa la agencia Europa Press.

El anuncio lo ha realizado este mismo martes la secretaria local del PSOE y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón, quien, en rueda de prensa ha solicitado públicamente al resto de las formaciones políticas municipales que se sumen a esta reprobación para "limpiar" el buen nombre del Ayuntamiento, que ha sido condenado a abonar a Araceli Muñoz la cantidad de 13.704 euros por acoso laboral cuando regresó desde la política a su puesto de funcionaria en la etapa de Román.

Simón ha reclamado la dimisión de Román y Carnicero en sus respectivas responsabilidades y les ha exigido que den una explicación urgente y pidan disculpas a la funcionaria a la que acosaron laboralmente cuando eran alcalde y teniente de alcalde en este consistorio. También ha pedido a la futura dirección del PP en Guadalajara que exija a estos cargos dicha dimisión porque si no lo hacen "serán cómplices".

Sentencia

Simón ha hecho lectura de una parte de dicha sentencia en la que se recoge que "Araceli Muñoz de Pedro fue objeto de hostigamiento y acoso moral en tanto fue aislada, destinada a un puesto inexistente, sin carga de trabajo alguno. Con ausencia de medios materiales como teléfono u ordenador para desarrollar su trabajo, con el propósito real de prescindir de una determinada funcionaria que no resultaba cómoda por sus ideas políticas a la Corporación y tales hechos fueron los detonantes de una crisis de ansiedad y eso desembocó en una incapacidad temporal, precisando asistencia médica".

Tras referirse a Araceli Muñoz como una compañera "histórica" del PSOE en Guadalajara, la portavoz municipal ha lamentado el acoso que "por motivos políticos" sufrió esta funcionaria al regresar a su puesto de trabajo, recordando como el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha así viene a reconocerlo en su sentencia.

Una sentencia en la que alude a 'mobbing' por ostentar cargos públicos y por contar con carné del PSOE, lo que también motivó que en su momento tuviera que recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico. "La sentencia lo resume perfectamente", ha dicho Simón tras insistir en que su compañera "fue machacada psicológicamente por Román y Carnicero hasta ser enviada al hospital, solo por militar en el PSOE, y eso no cabe en un país democrático", ha sentenciado. Simón espera que su reprobación sea apoyada por otros grupos políticos en el Ayuntamiento y que salga adelante porque "esto es muy serio", ha subrayado.