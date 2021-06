Los concejales de Cs en Cabanillas dejan el partido y pasan a ser no adscritos

Los dos concejales de Ciudadanos en Cabanillas del Campo (Guadalajara), Almudena Sanz y José Manuel Fernández, han comunicado al pleno del Ayuntamiento su decisión de abandonar la formación y pasar a ser ediles no adscritos durante el resto del mandato, manteniendo su acta de concejales.



El Ayuntamiento ya había recibido la comunicación escrita de esta decisión que se ha abordado en la sesión plenaria de este lunes como primer punto del orden del día, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.



Los dos ediles electos por Ciudadanos han explicado que se acogen a su derecho legal de mantener el acta de concejal, que es personal, y por lo tanto pasan a ser ahora ediles no adscritos a grupo alguno, y actuarán de modo individual.



Esta nueva situación en la composición política edil Ayuntamiento ha obligado a aprobar una reorganización del pleno y las comisiones informativas según establece la normativa.



La decisión de abandonar el partido y mantenerse como concejales es cuestión personal de los ediles y no se somete a votación pero sí se ha votado el aspecto técnico de reorganización municipal, que ha salido adelante con el voto a favor de 15 concejales, la abstención de una edil del PP (Estela Iturregui) y el voto en contra del único concejal de Vox.



Los portavoces de Vox y Unidas Podemos han coincidido en demandar a los dos ediles la devolución a su partido del acta de concejal.



Por su parte, Almudena Sanz y José Manuel Fernández han explicado que eso sería lo correcto en circunstancias normales, pero que la realidad es que Cs en Cabanillas está "en proceso de descomposición" y no hay personas en la lista de los comicios de 2019 dispuestas a incorporarse al Ayuntamiento, por lo que han optado por mantener sus actas.



Estos dos ediles no están liberados y, además, con su decisión pierden la asignación municipal que el Ayuntamiento reporta a los grupos políticos, aunque sí seguirán recibiendo, como el resto de concejales no liberados, las dietas por asistencia a plenos y comisiones que marca el reglamento del Ayuntamiento de Cabanillas.