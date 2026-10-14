Estos son los 14 pueblos de Cuenca que beberán agua del Tajo tras una nueva conexión a la Tubería Manchega

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado un gasto de un millón de euros para ampliar el servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega en la provincia de Cuenca.

Así ha informado la consejera portavoz, Esther Padilla, que ha detallado que con esta inversión "se amplía el sistema de abastecimiento para poner en marcha los ramales de los núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura que garantizarán agua en varios municipios de la provincia de Cuenca".

Según ha detallado, se trata de 14 municipios -que integran 17 núcleos de población- que acaban de formalizar convenios de colaboración con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en alta desde el Sistema Llanura Manchega.

En concreto, son los ramales noroccidentales Ramal 1, en el sur, que incluye las localidades de Atalaya del Cañavate, Cañada Juncosa, Castillo De Garcimuñoz, Cervera Del Llano, El Cañavate, El Hito, La Almarcha, Montalbo, Torrubia Del Castillo, Villarejo-Periesteban, Villares Del Saz y Zafra De Záncara.

El segundo ramal, el del este, implica a Palomares Del Campo y Torrejoncillo del Rey, incluyendo sus núcleos dependientes de Villar del Águila, Horcajada de la Torre y Naharros.

Padilla ha detallado que, una vez se hayan formalizado los convenios con los distintos municipios, se procederá a la conexión con la Tubería Manchega.