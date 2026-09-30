Gran fiesta celtíbera del 9 al 12 de octubre: mercadillo, degustaciones y visita gratis a un castillo del siglo XI

En España se celebran cientos de ferias y mercados medievales a lo largo del año, pero jornadas dedicadas a la cultura celtíbera son mucho más difíciles de ver. Dentro de este selecto grupo, el pequeño municipio conquense de Enguídanos celebra su Feria Keltíber este próximo puente del Pilar (del 9 al 12 de octubre).

Este evento, que nació en 2005, conmemora el origen histórico de este pueblo ligado al cercano yacimiento del Cerro de Cabeza Moya. Keltíber es una experiencia viva y comunitaria. Durante cuatro días, los 274 vecinos se visten con trajes de la Edad del Hierro y las calles acogen recreaciones de combates, un gran mercado artesano y música folk en directo.

Además, habrá una zona especial denominada "poblado gastronómico" en la calle Gran Vía donde los visitantes podrán degustar menús celtíberos tematizados y platos típicos de la Serranía de Cuenca como el morteruelo o los zarajos en los diferentes estands. En ese mismo lugar, la Asociación de Mujeres local hará degustaciones populares al mediodía.

Unos de los rituales que se celebran en Keltíber. Keltiber.enguidanos.es

Esta XXII edición llega después de que Enguídanos haya sido reconocida oficialmente como Municipio Turístico de Castilla-La Mancha. Como novedad, este año implementarán el uso de 4.600 vasos reutilizables para reducir la generación de plástico y proteger parajes naturales de la zona como las pozas turquesas de Las Chorreras del Cabriel.

El mercado artesano se desplegará nuevamente en la plaza Mayor y acogerá puestos de orfebrería, cuero y oficios tradicionales que trasladarán al público a la época celtíbera. La programación incorpora talleres de madera en directo impartidos por el escultor Gustavo Fernández, lectura de oráculo celta de runas y exhibiciones de combate en la plaza de toros.

El Castillo de Enguídanos, construido entre los siglos X y XI y que se alza sobre el valle del río Cabriel, abrirá sus puertas de forma gratuita durante todo el puente. Los visitantes podrán recorrer la fortaleza de origen andalusí y participar en actividades como el tiro con arco.

Para los más pequeños, la feria incluye talleres pedagógicos, juegos de retos y pasajes interactivos. El sábado y el domingo, los grupos de música folk Lochlainn y Lugh Celta amenizarán las jornadas en la plaza Mayor. Durante la madrugada del sábado, la fiesta continuará en la casa de la cultura con el Keltiber Fest 2026.

Imagen de Enguídanos (Cuenca). Turismo Castilla-La Mancha

La naturaleza tomará protagonismo la noche del domingo con la iniciativa "Bajo el cielo celtíbero" que desarrollará una observación astronómica de la mano de AstroCuenca y el ritual "Siembra tu deseo". El día de la Hispanidad (12 de octubre) arrancará con una ruta a pie dirigida hasta el yacimiento arqueológico del Cerro de Cabeza.

Una mujer vestida de celtíbera y de fondo Enguídanos.keltiber.enguidanos.es Keltiber.enguidanos.es

Enguídanos viaja a sus raíces a través de una celebración de referencia en España y que se erige como una oportunidad perfecta para sumergirse en la Edad del Hierro.