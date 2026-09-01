Toroverde anuncia "avances significativos" en Cuenca: prevé empezar "al inicio de 2027" las obras de su parque de aventuras

Sierra de Bascuñana en la que estará instalado el parque de Toroverde. Toroverde España

Toroverde España ha anunciado "avances significativos" en la tramitación de su proyecto de resort de montaña y parque de ecoaventura en la Sierra de Bascuñana, cerca de Cuenca. La compañía ha asegurado en un comunicado que ya ha completado la respuesta a las cuestiones y observaciones planteadas durante el proceso de información pública y prevé comenzar las obras "al inicio de 2027".

El proyecto que se tramita como Proyecto de Singular Interés (PSI), recibió la aprobación inicial del Gobierno de Castilla-La Mancha en diciembre de 2025. Ahora, según ha informado la empresa, el expediente avanza hacia la fase final de la tramitación ambiental antes de afrontar su aprobación definitiva.

Durante el periodo de información pública, Toroverde España recibió 106 solicitudes de aclaración y cinco alegaciones, a las que asegura haber dado respuesta. Además, se han incorporado al procedimiento 16 informes vinculantes de diferentes organismos públicos y cuatro cartas de apoyo de otras organizaciones y entidades.

Con este paso, la compañía considera que el proyecto se acerca a la siguiente fase de su desarrollo. Si se completan las autorizaciones necesarias, la financiación y el resto de trámites pendientes, Toroverde prevé iniciar los trabajos de construcción a comienzos de 2027 y mantiene 2028 como fecha prevista para la apertura del parque.

Un parque de aventuras en la Sierra de Bascuñana

Toroverde España plantea desarrollar en la Sierra de Bascuñana un gran destino turístico que combinará un parque de ecoaventura con alojamiento de lujo, bienestar, turismo de naturaleza y gastronomía.

El complejo contará con un parque de aventuras y tirolinas basado en la experiencia de Toroverde, junto a una oferta de spa, bienestar y actividades vinculadas al entorno natural. El proyecto contempla también la construcción del Nayara Resort, destinado a ofrecer alojamiento de lujo integrado en el entorno.

La propuesta pretende reunir diferentes perfiles de visitantes, desde familias y parejas hasta turistas de aventura y bienestar, grupos corporativos y visitantes internacionales. Además de las actividades de aventura, el resort prevé incorporar propuestas de gastronomía, entretenimiento, reuniones y actividades al aire libre.

Mientras continúa la tramitación administrativa, la empresa asegura que ha seguido trabajando en la planificación general, la ingeniería, la coordinación del desarrollo y la preparación de la construcción.

Toroverde apunta a 2028 para la apertura

"El proyecto está pasando de la visión a la realidad", ha señalado Jorge Jorge, fundador y consejero delegado de Toroverde Parks S.L., que ha defendido que la iniciativa pretende convertirse en algo más que un parque de aventura o un hotel.

El responsable de la compañía ha asegurado que el objetivo es crear un destino en el que los visitantes puedan combinar naturaleza, aventura, descanso, gastronomía y bienestar. También ha destacado el interés de socios e inversores en el proyecto.

Por su parte, Jaime Fortuño, socio de Toroverde España y director de Desarrollo de Negocio, ha apuntado al crecimiento del turismo basado en experiencias y a la demanda de propuestas que combinen naturaleza, bienestar, aventura y hospitalidad.

Toroverde España mantiene así 2028 como horizonte para la apertura del complejo, aunque la fecha está condicionada a la finalización de las aprobaciones gubernamentales, la financiación, la construcción y los demás hitos necesarios para completar el desarrollo.

La compañía sostiene que el proyecto puede reforzar la posición de Cuenca y Castilla-La Mancha como destino de turismo de naturaleza, montaña y bienestar, además de generar nuevas oportunidades de empleo y actividad económica en la región.