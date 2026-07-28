El Hospital Universitario de Cuenca estrenará en 2027 una Unidad de Neurocirugía que será "de referencia regional"

El Hospital Universitario de Cuenca pronto dará un paso histórico en su cartera de servicios. La provincia conquense contará por primera vez con una Unidad de Neurocirugía, que estará plenamente operativa a principios de 2027 y se convertirá en un servicio de referencia para toda Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, durante su visita al Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (CESICU), donde ha avanzado que la infraestructura ya está licitada y en proceso de montaje.

"Va a ser una Unidad de Neurocirugía de referencia regional", ha destacado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha calificado esta incorporación como un avance "verdaderamente trascendente" para la sanidad pública de Castilla-La Mancha.

El nuevo servicio irá acompañado de la creación de una Unidad de Neurociencias, que integrará las áreas de Neurocirugía, Neurología y Neurofisiología con el objetivo de reforzar la atención especializada y mejorar la coordinación asistencial.

Durante su intervención, Page ha anunciado otra novedad para el Hospital Universitario de Cuenca. A partir del próximo curso académico, el centro comenzará a recibir a estudiantes de Medicina que actualmente cursan sus estudios en las facultades de Albacete y Ciudad Real para realizar su formación práctica.

16 plazas

En total se ofertarán 16 plazas, una medida con la que, según ha señalado, se "cierra el círculo" del proyecto hospitalario y se consolida el carácter universitario del centro, convirtiéndolo, junto al resto de áreas sanitarias de la provincia, en "una referencia extraordinaria".

El presidente también ha avanzado que el Gobierno regional estudia junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) la implantación de un máster especializado en simulación clínica e innovación sanitaria para formar a profesionales en este ámbito.

Un año de funcionamiento

El anuncio llega en la semana en la que el Hospital Universitario de Cuenca cumple su primer año de actividad. El próximo miércoles se cumplirá un año desde la atención al primer paciente, un periodo en el que el centro ha registrado cerca de 500 nacimientos.

Durante la visita al CESICU, por cuyas instalaciones pasan cada año alrededor de 2.000 profesionales sanitarios para completar su formación, Page ha puesto en valor la apuesta por la simulación clínica como herramienta para mejorar la calidad asistencial. "Aquí se experimenta, se prueba y se ensaya para tener garantía de éxito. Esto es excelencia en la calidad del servicio y mucha exigencia", ha afirmado.

En el plano político, el presidente regional ha aprovechado su intervención para volver a reclamar una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice recursos suficientes para mantener unos servicios públicos de calidad y ha rechazado cualquier modelo que, a su juicio, suponga privilegios entre comunidades autónomas.