La Fundación Globalcaja apoya los Premios de Investigación Biomédica del Colegio de Médicos de Cuenca

La Fundación Globalcaja colabora con el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca en el impulso de los Premios de Investigación Biomédica ‘Alfonso Merchante Iglesias’, una iniciativa dirigida a fomentar la investigación biomédica de calidad y reconocer el trabajo investigador de profesionales médicos vinculados a la provincia.

La entrega de estos reconocimientos tuvo lugar en el marco de la tradicional cena de hermandad celebrada con motivo de la festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, un encuentro que reúne cada año al colectivo médico conquense y que sirve también para poner en valor la trayectoria, el compromiso y la aportación de sus profesionales, según ha informado la entidad en nota de prensa.

Con su apoyo a estos premios, la Fundación Globalcaja reafirma su compromiso con aquellas iniciativas que contribuyen al progreso del territorio desde ámbitos esenciales como la salud, el conocimiento y la investigación. En este caso, la colaboración con el Colegio de Médicos de Cuenca permite respaldar una convocatoria que estimula la actividad científica y reconoce el esfuerzo de quienes, desde el ámbito sanitario, contribuyen a mejorar la calidad asistencial y el avance de las ciencias de la salud.

Premiados

En esta edición, los reconocimientos han recaído en Raquel Maroto, ganadora en la modalidad de mejor trabajo de investigación publicado en revistas biomédicas, por un estudio que analiza la seguridad de un tratamiento aplicado en el ámbito ocular.

También ha sido reconocida Alicia Gómez, en la modalidad de residentes protectores de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (OMC), por un trabajo que pone de relieve cómo algunas señales detectadas en una revisión oftalmológica pueden ayudar a identificar enfermedades poco frecuentes.

La colaboración de la Fundación Globalcaja con el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca se enmarca en la voluntad de la entidad de acompañar proyectos que generan valor en Castilla-La Mancha y que tienen un impacto positivo sobre las personas. En este caso, respaldando la investigación biomédica, la Fundación contribuye a visibilizar el talento profesional existente en la provincia y a incentivar una labor investigadora que resulta fundamental para afrontar nuevos retos sanitarios.