La Diputación de Cuenca destina 500.000 euros al V Concurso de Proyectos Empresariales Innovadores Integra 4.0

La Diputación de Cuenca ha convocado una nueva edición del Concurso de Proyectos Empresariales Innovadores Integra 4.0 con una dotación económica de 500.000 euros destinada a apoyar el emprendimiento, la innovación y la creación de empleo en la provincia.

Esta iniciativa tiene como objetivo premiar el talento emprendedor y favorecer la puesta en marcha de nuevos negocios que contribuyan al desarrollo económico y social del territorio, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que este programa se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo a quienes apuestan por desarrollar su proyecto de vida y empresarial en la provincia. Además, "con resultados palpables", ya que hasta el momento los 52 proyectos premiados en las cuatro ediciones celebradas han generado 170 puestos de trabajo directo con una inversión de 3,5 millones de euros, ahora se suma medio millón de euros más para que todas las buenas ideas de negocio se queden en Cuenca.

Martínez Chana ha incidido en que el emprendimiento es una de las estrategias más eficaces para luchar contra la despoblación y fijar población en el medio rural. "Estamos convencidos que ir de la mano de los emprendedores es la mejor forma de que la provincia siga generando buenos datos en empleo y también demográficos, trabajamos por las personas que viven en nuestros pueblos y es lo que nos motiva a seguir en el día a día", ha afirmado.

Requisitos

La convocatoria está dirigida tanto a personas emprendedoras que quieran iniciar una actividad económica como a microempresas de reciente creación con menos de 18 meses de antigüedad. Los proyectos podrán pertenecer a cualquier sector económico, salvo las excepciones recogidas en las bases reguladoras, y deberán acreditar su viabilidad económica y financiera.

Las ayudas cubrirán hasta el 70 %de la inversión subvencionable, con un máximo de 70.000 euros por proyecto. Además de la aportación económica, las iniciativas seleccionadas recibirán formación en gestión empresarial, asesoramiento y tutorización durante seis meses para facilitar la consolidación de sus negocios.

Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta aspectos como el grado de innovación del proyecto, su sostenibilidad, la capacidad para generar empleo y fijar población, la viabilidad económica, la calidad de la propuesta y el compromiso de las personas promotoras con el desarrollo de la iniciativa.

El presidente provincial ha recordado que la Diputación mantiene una estrategia integral de apoyo al tejido empresarial que incluye ayudas directas, espacios para la implantación de empresas y programas específicos de acompañamiento. "Nuestro objetivo es crear un ecosistema favorable para emprender en Cuenca. Queremos que quienes tengan una idea innovadora encuentren en la Diputación un aliado para convertirla en una realidad empresarial de éxito", ha concluido Martínez Chana.

Las solicitudes podrán presentarse durante un mes a partir de este lunes a través de la sede electrónica de la Diputación de Cuenca.