Nuevo incendio en el PP de Cuenca: dimite el líder de Nuevas Generaciones por "falta de democracia interna"

Nuevo episodio de tensión interna en el PP de Cuenca. El secretario general de Nuevas Generaciones en la provincia, Daniel García Rebollo, ha presentado su dimisión a través de una carta difundida en redes sociales en la que denuncia la situación de la organización juvenil y critica la falta de democracia interna.

"No es una decisión improvisada", ha escrito García Rebollo, quien ha asegurado que su marcha es consecuencia de "un tiempo prudencial de reflexión, de paciencia y de compromiso con una organización que un día representó algo mucho más grande de lo que hoy parece ser".

En el escrito, el ya exdirigente juvenil lamenta que Nuevas Generaciones de Cuenca lleve "desde el año 2018" sin celebrar un congreso provincial. "Ocho años sin que los jóvenes puedan decidir, elegir, debatir o marcar el rumbo de su propia organización", ha afirmado.

A su juicio, la organización atraviesa una "agonía lenta provocada por la dejadez y la falta de voluntad política para reactivar un proyecto que debería estar vivo y fuerte".

García Rebollo también ha denunciado "reiterados bloqueos a la libre expresión" dentro de la organización juvenil y ha advertido de que "opinar se convierte en un problema y discrepar en una incomodidad".

Organización "decorativa"

"Nuevas Generaciones no puede ser una estructura pensada únicamente para pegar carteles, rellenar listas o ejercer de 'staff' silencioso al servicio de otros", ha señalado.

En otro de los pasajes más duros de la carta, ha asegurado que la organización juvenil del PP no puede resignarse a ser "una organización decorativa" y ha defendido que debe ser "una cantera de pensamiento, un espacio de inconformismo, de propuestas y de liderazgo".

"Lo que hoy veo, tristemente, es una organización agonizando por la dejadez, privada de pulso, de participación y de horizonte", ha añadido.

Dar un paso al frente

El ex secretario general ha enmarcado además su decisión en el actual contexto interno del PP conquense. "En estos meses, en Cuenca se ha hablado de la hora de los valientes", ha escrito, antes de afirmar que "la valentía no consiste solo en resistir, sino también en dar un paso al frente cuando el silencio ya no es una opción".

"Mi dimisión no es una renuncia a las ideas en las que creo, sino una denuncia política y moral ante una situación que no puede seguir normalizándose", ha expresado.

Congreso provincial

En la publicación que acompaña a la carta en redes sociales, García Rebollo ha insistido en que sigue comprometido con el Partido Popular y ha defendido que sus compañeros de Nuevas Generaciones "reclaman junto al resto de afiliados un congreso provincial para volver a tener un partido ganador, que cumpla sus estatutos".

"No es un adiós, puesto que mi renuncia no es sobre las ideas, que siguen estando y comprometidas con el Partido Popular, sino sobre un proyecto que hoy en día agoniza, y del cual no se hace por revertir la situación", ha añadido.

La dimisión se produce apenas cinco días después de que más de 70 alcaldes, concejales y afiliados del PP de Cuenca presentasen impugnaciones contra la actual gestora provincial y exigiesen la convocatoria de un congreso para elegir dirección.

Entre los firmantes de aquella iniciativa figuraban también integrantes de Nuevas Generaciones, en un nuevo capítulo de la creciente contestación interna a la continuidad de la gestora presidida por José Antonio Martín-Buro.

Precisamente, en una entrevista concedida recientemente a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Martín-Buro negó cualquier división interna en el partido y defendió que corresponde a Génova decidir "el momento" en el que debe celebrarse el congreso provincial.