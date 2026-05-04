Mira (Cuenca) sigue reconstruyéndose tras la trágica dana: Page inaugura una nueva escuela infantil de 20 plazas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes la Escuela Infantil 'Primero Pasos' en Mira (Cuenca), localidad que fue gravemente afectada por la dana de octubre de 2024, que además de daños materiales provocó la muerte de una mujer de 88 años.

En un acto junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; y la delegada de la Junta en la provincia de Cuenca, Marián López; ha detallado que la infraestructura tiene capacidad para 20 plazas.

Por su parte, Pastor ha destacado que esta escuela supone "la puesta en marcha de un nuevo recurso educativo para la escolarización de 0 a 3 años".

Un espacio integrado en el CRA 'Fuentevieja', que ya está en funcionamiento desde febrero de 2026, contribuyendo a reforzar los servicios educativos en el medio rural y a facilitar la conciliación familiar.

128.000 euros

El proyecto ha sido financiado con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión total de más de 128.000 euros. La intervención forma parte del programa de impulso a la escolarización temprana.

La actuación se ha basado en la reforma de un espacio ya existente dentro del centro educativo, apostando por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la optimización de recursos.

El diseño contempla espacios funcionales adaptados a la primera infancia, como aula, zona de descanso, aseo, área de alimentación y sala de usos múltiples, "garantizando un entorno adecuado, seguro y flexible para el desarrollo educativo de los menores".

Climatización de centros

Asimismo, Pastor ha aprovechado para informar de que el Gobierno regional ha recibido hasta la fecha más de 300 solicitudes de la tercera convocatoria para la climatización de los centros educativos de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria 2026.

Y ha ampliado un mes más el plazo de presentación, hasta el próximo 30 de junio.