La Junta de Personal de la Diputación de Cuenca acusa a la institución de no atender sus demandas: "Hay falta de diálogo"

La Junta de Personal en la Diputación Provincial de Cuenca, compuesta por los sindicatos USO, CSIF, CCOO y UGT, ha participado este jueves en una nueva concentración convocada para exigir a la institución provincial abrir inmediatamente un proceso de diálogo que permita dar respuesta a las demandas de la plantilla.

Según han recordado, las movilizaciones arrancaron el 9 y el 16 de abril y continuarán el día 30 de este mes, tras "comprobar que no se ha producido ningún contacto por parte de la Diputación para intentar reconducir el conflicto laboral existente".

Asimismo, han lamentado que la administración provincial "no haya convocado a las organizaciones sindicales para abordar ni negociar cuestiones esenciales" que afectan al personal y al funcionamiento de los servicios.

"Es imprescindible recuperar una dinámica de relaciones laborales basada en el respeto institucional, la transparencia y la negociación colectiva, frente a decisiones adoptadas de forma unilateral, sin negociación o consenso, que repercuten directamente en el personal trabajador", ha afirmado.

"Soluciones concretas"

Según han detallado, la plantilla reclama "soluciones concretas" en materia de organización interna, cobertura de necesidades de personal y cumplimiento de los compromisos adquiridos con la representación legal de los empleados públicos.

"Seguir aplazando estos asuntos solo contribuye a incrementar el malestar y la incertidumbre dentro de la institución. Defender los derechos laborales de la plantilla es también defender unos servicios públicos eficaces y de calidad para toda la provincia", han afirmado.

Por último, han reafirmado su apoyo a las movilizaciones convocadas y han adelantado que continuarán "participando en cuantas acciones sean necesarias mientras persista la falta de voluntad negociadora por parte del equipo de gobierno provincial".